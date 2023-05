L’ultimo viaggio di “Manifest”: che ne sarà dei passeggeri del volo 828?

Con le dieci puntate della seconda parte dell'ultima stagione si conclude la serie mystery Cecilia Uzzo







Si puo' vedere su

Arriva alla conclusione "Manifest", la seconda e ultima parte della serie arriva in streaming su Netflix dal 2 giugno. Creata da Jeff Rake e prodotta dalla NBC, era stata presentata come l’erede di “Lost”. Dopo aver rischiato la cancellazione è stata Netflix ad acquistarne i diritti per sviluppare un'ultima stagione, distribuita in due parti.

Con le nuove puntate si chiude la storia dei sopravvissuti al volo Montego Air 828: «Quando siamo saliti sull'828 nessuno di noi sapeva che quello sarebbe stato un viaggio tormentato che ci avrebbe cambiato la vita... Quel viaggio sta per finire».

Il trailer dell’ultima parte

Dove eravamo rimasti

La prima parte dela quarta stagione si interrompeva con la famiglia Stone che aveva trovato le prove di una coscienza divina, che esiste un legame tra lo zaffiro e qualsiasi corpo celeste esistente al di sopra di loro e che Cal è un “drago” in grado di salvare il mondo dalla rovina.

La trama

Quando Angelina provoca una devastante scissione vulcanica, i passeggeri dell'828 sono tenuti sempre più sotto controllo in un mondo che li odia e non sono più liberi di risolvere le Chiamate senza la costante supervisione dello spietato Registro 828. Un misterioso incidente rivela inquietanti avvertimenti che mettono sempre più a rischio la sussistenza dei passeggeri. Mentre soffre per la perdita dell'amato marito Zeke, Michaela deve unire le forze con la vecchia fiamma Jared per trovare nuovi modi di investigare sulle Chiamate. Nel frattempo, Ben e Saanvi provano a collaborare con le autorità del Registro, con conseguenze terribili per i passeggeri. Un miracoloso evento mitologico riattiva la cicatrice a forma di drago di Cal legata al potere dello zaffiro, accendendo la speranza che i passeggeri dell'828 possano sopravvivere all'incalzante Data di Morte. Ma i poteri maligni dello zaffiro di Angelina continuano a creare disastri che culminano in uno scontro tra il bene e il male nell'ultimo giorno di questo capitolo della saga di Manifest pieno di terrore, suspense e momenti di gioia.

Il cast