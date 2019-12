“Luna nera”: trama, trailer e cast della nuova serie italiana di Netflix

10 Dicembre 2019 | 16:23 di Giulia Ausani

Arriva il 31 gennaio su Netflix la terza serie originale italiana della piattaforma: si tratta di "Luna Nera", basata sul romanzo “Le città Perdute. Luna Nera” di Tiziana Triana. La scrittrice ha anche lavorato alla sceneggiatura degli episodi insieme a Francesca Manieri ("Il miracolo"), Laura Paolucci ("L’Amica geniale") e Vanessa Picciarelli ("Bangla"). Prodotta da Fandango, è diretta da Francesca Comencini, Susanna Nicchiarelli e Paola Randi.

La trama

Ambientata nell'Italia del 17esimo secolo, "Luna Nera" ruota attorno ad Ade (Antonia Fotaras), una levatrice di sedici anni che viene accusata di stregoneria in seguito alla morte del neonato. Per scampare alla condanna a morte, scappa e trova rifugio nei boschi, dove entra in contatto con una misteriosa comunità di donne al limitare del bosco. Dovrà compiere una scelta tra l'amore impossibile per Pietro, figlio del capo dei cacciatori di streghe, e l'adempimento del suo vero destino.

Il teaser trailer

Il cast

Oltre ad Antonia Fotaras nel ruolo della protagonista Ade, nel cast troviamo Giada Gagliardi (interpreta Valente), Adalgisa Manfrida (è Persepolis), Manuela Mandracchia (è Tebe), Lucrezia Guidone (Leptis), Federica Fracassi (Janara) e Barbara Ronchi (Antalia).

Poi ancora Giorgio Belli (Pietro), Gloria Carovana (Cesaria), Giandomenico Cupaiolo (Sante), Filippo Scotti (Spirto), Gianmarco Vettori (Nicola), Aliosha Massine (Benedetto), Nathan Macchioni (Adriano), Roberto De Francesco (Marzio Oreggi), Martina Limonta (Segesta), Giulia Alberoni (Petra), Camille Dugay (Aquileia) e Gaetano Aronica (padre Tosco).