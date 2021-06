“Lupin – Parte 2” torna il ladro gentiluomo

Nei cinque nuovi episodi su Netflix, dovrà salvare il figlio e vendicare il padre "Lupin" Credit: © Netflix Solange Savagnone







Finalmente c'è una data. Dall'11 giugno scopriremo come andranno a finire le avventure del ladro gentiluomo Assane Diop, interpretato da Omar Sy. La serie Netflix (vista da 70 milioni di abbonati nel primo mese di programmazione) si era infatti conclusa sul più bello, con il rapimento del figlio del protagonista.

Chi è stato? Facciamo un passo indietro. La storia aveva preso il via con il piano di Assan per vendicare il padre, un immigrato senegalese ucciso mentre si trovava in carcere, accusato ingiustamente di furto dal suo datore di lavoro, Hubert Pellegrini. Per farlo, Assan si era ispirato al libro su Arsenio Lupin, di cui negli anni ha carpito segreti e professione. Nei cinque nuovi episodi, diretti da Ludovic Bernard e Hugo Gélin, riuscirà il nostro ladro gentiluomo a dimostrare la colpevolezza di Pellegrini e a salvare suo figlio? Per scoprirlo, non ci resta che aspettare qualche giorno. E intanto, è stata già annunciata la terza parte.