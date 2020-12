“Lupin”: il trailer della nuova serie francese di Netflix

02 Dicembre 2020 | 17:23 di Giulia Ausani

Ecco il trailer di "Lupin", nuova serie francese originale Netflix con Omar Sy nei panni di un ladro che decide di imitare il celebre Arsène Lupin per tentare un super colpo.

La serie, che sarà disponibile dall'8 gennaio 2021, segue Assane Diop (Sy), inserviente del Louvre che decide di usare il libro "Arsène Lupin, ladro gentiluomo" come ispirazione per un furto che gli servirà per vendicare il padre, morto venticinque anni prima dopo essere stato accusato di un crimine che non aveva commesso.

Nel cast anche Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella e Soufiane Guerrab.