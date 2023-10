“Lupin”, la terza volta del ladro più ricercato di Francia

L’attesa è finita: il 5 ottobre su Netflix riprendono i furti del celebre criminale Omar Sy nella terza parte di "Lupin" Credit: © Netflix Paolo Gavazzi







Impossibile non amarlo. Assane Diop è cresciuto nel mito di Arsenio Lupin, il ladro gentiluomo francese di inizio ‘900. E le vicissitudini della vita hanno portato, lui, figlio di un immigrato senegalese, a... imitarne le gesta: quindi non c’è solo furto, ma vendetta, sete di giustizia e riscatto sociale. Insomma, torna “Lupin”: su Netflix dal 5 ottobre arriva la terza parte della serie di successo.

Dopo averne combinate di tutti i colori nelle prime due, Assane (un funambolico Omar Sy) vive in clandestinità, braccato dalle forze dell’ordine e non solo. Ma soffre per la lontananza dalla moglie (Ludivine Sagnier) e dal figlio (Etan Simon).

Nella nuova stagione, il geniale epigono di Lupin decide di rifarsi una vita lontano dalla Francia. Ma il passato lo insegue. E un ritorno nella sua vita ne sconvolgerà i piani. Inoltre, c’è di mezzo pure una perla preziosa... Abilità, sfrontatezza e fantasia non mancano al nostro eroe: non resta che metterci comodi per le sue nuove imprese.