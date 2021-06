“Lupin”: Omar Sy torna su Netflix con la Parte 2

Omar Sy è protagonista di "Lupin", la serie tv Netflix che torna con cinque nuovi episodi dall'11 giugno Omar Sy in "Lupin" Credit: © Netflix Valentina Barzaghi







Sono cinque gli episodi che si aggiungono a quelli già usciti a inizio anno di “Lupin”, la serie francese Netflix di successo, rivisitazione contemporanea del classico creato da Maurice Leblanc. Faranno il loro debutto in streaming sulla piattaforma a partire dall’11 giugno.

Creata da George Kay in collaborazione con François Uzan, la serie vede (di nuovo) l’attore Omar Sy vestire i panni di un moderno Lupin. Se le prime puntate ci avevano introdotto il personaggio e il suo mondo, in un susseguirsi continuo di azioni criminali e travestimenti legati a una storia famigliare dai risvolti inaspettati, queste seconde provano a chiudere la vicenda, introducendo nuovi elementi d’intreccio senza intaccare quel mix di dramma, commedia e detective story tanto amato dal pubblico.

Dove eravamo rimasti

Un breve riassunto degli “episodi precedenti”: Assane Diop (Omar Sy) è un uomo la cui vita ha avuto un tracollo dopo che il padre, quando lui era ancora un adolescente, venne incastrato in un crimine che non aveva commesso dal suo datore di lavoro: il ricco Hubert Pellegrini (Herve Pierre). Anni dopo, divenuto ladro di professione sulle orme del personaggio letterario di Lupin, che lui e il genitore amavano alla follia, Assane decide di vendicare l’ingiustizia subita dalla sua famiglia a partire dal furto al Louvre di un collier appartenuto alla regina Maria Antonietta di proprietà della fondazione di Pellegrini.

La trama

“Lupin - Parte 2” ricomincia (attenzione spoiler) dalla ricerca del figlio di Assane, Raoul (Etan Simon), scomparso sulla spiaggia di Étretat durante una gita col padre e la madre per l’11 dicembre, occasione in cui viene ricordato Maurice Leblanc e il luogo si popola - davvero - di tanti appassionati in mantello e cilindro. Da qui riparte anche la sfida senza esclusione di colpi tra Assane-Lupin e Pellegrini: il primo munito di scaltrezza e intelligenza, il secondo di potere e alleati.

Le nuove puntate sono una degna prosecuzione della prima parte. I fan non rimarranno delusi. È inoltre già stata confermata una nuova stagione.