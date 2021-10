“Luther”, indagini movimentate. Da vedere su Netflix

Un detective a tinte forti, che sa destreggiarsi in un mondo degradato dove la disperazione convive con la follia e la malvagità

Una Londra non molto Londra, con poche viste da cartolina e molti quartieri difficili. È in questa cornice che si muove con destrezza il detective "Luther", interpretato con fisicità da quel marcantonio di Idris Elba, protagonista della serie omonima che si articola in cinque stagioni su Netflix, prodotta niente meno che dalla Bbc. Luther è un detective a tinte forti, che sa destreggiarsi in un mondo degradato dove la disperazione convive con la follia e la malvagità. E che spesso lascia lo spazio alla presenza di individui affetti da violente patologie.

La forza dell’investigatore risiede in una percezione nei confronti del crimine che ha quasi del soprannaturale. Per lui la ricerca della verità va perseguita a ogni costo, il che significa andare anche oltre la legge, venire a patti con il male, rappresentato dall’inquietante personaggio interpretato da Ruth Wilson. Inutile aggiungere che dedicarsi completamente all’indagine e alla verità porterà il nostro a vivere esperienze dolorose, psicologicamente e fisicamente. Una serie dedicata a chi ama le indagini movimentate…