“M. Il figlio del secolo”: la serie tratta dal romanzo di Scurati con protagonista Luca Marinelli

Sarà una serie Sky Original "M. Il figlio del secolo", l’adattamento dell’omonimo bestseller di Antonio Scurati. Le riprese prenderanno il via sotto la guida di Joe Wright nelle prossime settimane ai Cinecittà Studios e a vestire i panni di Benito Mussolini sarà Luca Marinelli.

Prodotta da Lorenzo Mieli con The Apartment Pictures (società del gruppo Fremantle) in collaborazione con Pathé, la serie sarà distribuita in esclusiva su Sky e in streaming su Now. A scrivere la sceneggiatura è Stefano Bises ("Gomorra – La Serie", "The New Pope", "ZeroZeroZero", la serie su Francesco Totti "Speravo de morì prima"), affiancato da Davide Serino ("1992", "1993", "Il Re" con Luca Zingaretti).

La trama

La serie ripercorrerà la storia dalla fondazione dei Fasci Italiani nel 1919 fino al famigerato discorso di Mussolini in parlamento dopo l'omicidio del deputato socialista Giacomo Matteotti nel 1925. Offrirà uno spaccato del privato di Mussolini e delle sue relazioni personali, tra cui quelle con la moglie Rachele, l’amante Margherita Sarfatti e con altre figure dell'epoca. Come il romanzo,racconterà la storia di un paese che si è arreso alla dittatura e la storia di un uomo che è stato capace di rinascere molte volte dalle sue ceneri.

Il romanzo

Il romanzo che ha vinto il premio Strega nel 2019 ha venduto oltre 600.000 copie ed è stato tradotto ad oggi in 46 paesi, compresi gli Stati Uniti in cui è appena uscito, edito da Harper Collins. È il primo di una trilogia su Benito Mussolini, di cui Scurati ha scritto nel 2020 la seconda parte "M. L'uomo della provvidenza", che segue la parabola del dittatore dal 1925 al 1932. Il primo volume, come la serie, racconta la nascita del fascismo in Italia e l'ascesa al potere del Duce.