“M.O.D.O.K.”, sono un cattivissimo eroe Marvel

Su Disney+ arriva una serie animata ironica e scorretta "M.O.D.O.K." Credit: © Disney







Quand'era piccolo tutti lo prendevano in giro per la sua testa grossa. E così è diventato...un supercattivo! Stiamo parlando di M.O.D.O.K., protagonista di una nuova dissacrante serie della Marvel, in arrivo su Disney+ dal 21 maggio con dieci episodi.

Ma se l’obiettivo del nostro anti-eroe è conquistare il mondo, distruggendo, uccidendo e sfidando famosi supereroi come Iron Man, la sua vita viene complicata anche dall’arrivo di una crisi familiare. Attenzione, segnaliamo che l’umorismo è molto scorretto.