“MacGyver”, su Rai4 parte la quarta stagione

Le avventure del giovane Angus MacGyver (Lucas Till), l’agente segreto di un’organizzazione governativa statunitense, la Fondazione Phoenix, ritornano su Rai 4 nella quarta stagione della serie "MacGyver", in partenza giovedì 27 maggio in prima serata.

Solitario, rispettoso dell’ambiente e geniale, ripudia la violenza e l’uso delle armi. Nelle sue imprese utilizza solo un coltellino svizzero e del nastro adesivo per creare le sue “opere di ingegno” con qualsiasi oggetto gli capiti sotto mano. E, affidandosi alla sua astuzia e intelligenza, affronta le indagini più incredibili con lo scopo di salvare vite umane.

Non sorprende quindi che anche nei nuovi 13 episodi ci terrà col fiato sospeso con rocambolesche missioni, iniziando da una ad alto rischio: Angus e la sua squadra dovranno fermare una misteriosa organizzazione terroristica che è in possesso di una devastante arma biologica. «Pensare che io in realtà non sono neppure coraggioso la metà del mio personaggio, anzi sono un fifone, uno di quelli che si spaventano facilmente. Le avventure non fanno per me» ha dichiarato l’attore Lucas Till.

Restano confermati molti attori della serie, da Justin Hires, che è Wilt Bozer, membro della Fondazione Phoenix e amico d’infanzia di Angus, a Tristin Mays, ovvero la hacker Riley Davis, che sarà sempre più vicina ad Angus.

Lascia la serie, invece, l’agente Jack Dalton (George Eads). In compenso ci saranno diverse nuove entrate: Henry Ian Cusick, nel ruolo dell’ex militare Russell Taylor, e Levy Tran: già apparsa nella scorsa stagione, entra nel cast fisso dando il volto alla recluta Desiree Nguyen.