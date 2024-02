“Machos Alfa”, ironia sul patriarcato imperante. Da vedere su Netflix

Un tempo ragazzi di successo, vengono detronizzati dalle rispettive donne emancipate che li comandano a bacchetta Giusy Cascio







Si può fare ironia sul patriarcato imperante? Sì, si deve! Ancora meglio se a farla è un gruppo di uomini che accettano di mettersi in discussione. Succede nella divertentissima serie originale Netflix spagnola “Machos Alfa”, al momento in due stagioni (la seconda è appena uscita e la terza è in fase di scrittura). I quattro amici Pedro, Luis, Raúl e Santi sono in crisi per vari motivi: un divorzio, un tradimento, un licenziamento, un fidanzamento...

Insomma, sono ex “maschi alfa”. Un tempo ragazzi di successo, vengono detronizzati dalle rispettive donne emancipate che li comandano a bacchetta. Così, confusi e smarriti, si iscrivono tutti insieme a un corso per decostruire la loro “virilità tossica” e per imparare a districarsi nei meandri della femminilità. Ma non c’è verso: più cercano di diventare “sensibili”, evitando frasi sessiste o atteggiamenti paternalisti, più si mettono nei guai, suscitando infinita tenerezza. E, da donne (qui vi parla una femminista convinta), si finisce quasi quasi per tifare per loro.