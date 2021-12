“Made For Love”: trama, cast e trailer della serie dark comedy

Su Sky e Now dal 13 dicembre, la serie con Cristin Milioti racconta la storia di una trentenne in fuga da un matrimonio soffocante Cristin Milioti è protagonista di "Made For Love", su Sky e NOW dal 13 dicembre. Valentina Barzaghi







Si puo' vedere su

Saranno disponibili dal 13 dicembre in prima visione su Sky Serie in binge, on demand e in streaming su Now gli episodi di “Made For Love”, la serie HBO Max con Cristin Milioti.

L’attrice, che abbiamo visto recentemente sul piccolo schermo nella puntata di “Black Mirror” intitolata “USS Callister” (su Netflix), dove subisce gli intenti professionali poco etici del suo boss, e in “Palm Springs - Vivi come se non ci fosse un domani” (su Prime Video), dove viene intrappolata in un loop temporale insieme al ragazzo di cui si innamora, interpreta qui un’altra giovane donna alle prese con un’esperienza inconsueta, che sfocia nello sci-fi, determinata dal suo rapporto con un uomo.

La trama

Hazel Green (Cristin Milioti) è sposata con Byron Gogol (Billy Magnussen), giovane miliardario del settore high-tech. Il loro rapporto va a gonfie vele e quindi Byron non trova nulla di male nel proporle di divenire i “pazienti uno” di un suo nuovo prodotto chiamato “Made for Love”: un chip che unisce le reti neurali delle due componenti della coppia, portando i loro cervelli a essere sempre collegati digitalmente senza segreti, pensieri privati o misunderstanding. Sebbene Hazel non sia convinta della bontà dell'invenzione, Byron riesce nel suo intento. Ma cosa accade quando Hazel perde interesse e sentimenti per il marito fino a chiedergli il divorzio?

Il trailer

Ispirata all’omonimo romanzo di Alissa Hunting, che qui è anche produttrice insieme alla showrunner Christina Lee e a Patrick Somerville, Dean Bakopoulos, Liza Chasin, Daisy Mayer, SJ Clarkson, “Made For Love” è una dark comedy che si unisce a prodotti seriali come “Soulmates” (Prime Video) e “La coppia quasi perfetta” (Netflix) nell’esplorazione di cosa accade alla componente sentimentale quando prova essere controllata da quella tecnologica.

Rispetto alle due serie citate preme però l’acceleratore su atmosfere e risvolti più surreali, seppur rimanendo aggrappata al proposito di dimostrare che nessuno vorrebbe mai davvero una cosa del genere. In questo caso, per di più, abbiamo un personaggio femminile ingabbiato in un mondo e in una situazione create per lei da un uomo, che apre a letture più profonde e cariche di significato.

Il cast

Nel cast, oltre a Cristin Milioti, ci sono anche Billy Magnussen (“Bond 25”, “I molti santi del New Jersey”), Ray Romano (“Tutti amano Raymond”), Noma Dumezweni (“The Undoing”), Patty Harrison (“Yearly Departed”) e molti altri.