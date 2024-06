“Mademoiselle Holmes”, al via una nuova serie gialla

La protagonista è discendente di Sherlock Holmes e da lui ha ereditato lo stesso fiuto per le indagini Simona De Gregorio







Dopo il successo in Francia, dove è stata seguita da una media di 5 milioni di spettatori, il 4 giugno arriva su Giallo "Mademoiselle Holmes". Un caso di omonimia con il famosissimo detective? Niente affatto. La protagonista è infatti discendente dell’investigatore inglese Sherlock Holmes e da lui ha ereditato lo stesso fiuto per le indagini. Protagonista è Charlie Holmes, una trentenne introversa e impacciata che lavora per le forze dell’ordine da sei anni e vive con il nonno George. Dopo un incidente in bici, e un conseguente stato di coma di alcuni giorni, la giovane cambia personalità e decide di uscire dal guscio in cui si era rintanata. Fidandosi maggiormente del suo istinto, si imbarca quindi nella risoluzione di casi impossibili. E al suo fianco avrà una squadra e il prezioso Samy (Tom Villa), che diventerà il suo “Watson”, che la accompagnerà in tutte le sue indagini.

La serie è stata girata prevalentemente nella zona della Loira, compreso il capoluogo Nantes, ma per alcune scene il set si è spostato a Londra. Protagonista nei panni di Charlie è l’attrice Lola Dewaere, che descrive così il suo personaggio: «Per calarmi nella parte ho cercato di lasciarmi andare, di affidarmi al mio istinto. Un punto di forza della serie è il legame particolare che unisce Charlie a Samy, insieme al fatto che ogni episodio si conclude con la risoluzione di un caso. Le indagini iniziano sempre con false apparenze. Ma la trama poi cambia direzione verso qualcosa di completamente diverso, man mano che il ragionamento di Charlie si affina e riesce a distinguere il vero dal falso mostrando delle doti rare».