“Madri – Una vita d’amore 2”, le trame delle prime sei puntate

Su Mediaset Infinity nuove storie dal reparto di Pediatria dell'Ospedale San Juan de Dios Belén Rueda e Aida Folch nella seconda stagione di "Madri - Una vita d'amore"







Torna con una seconda stagione "Madri - Una vita d'amore" con nuove avventure della Dottoressa Olivia Zavala le madri e i pazienti del reparto di Pediatria dell’Ospedale San Juan de Dios. I primi sei episodi saranno disponibili su Mediaset Infinity dal 17 luglio, mentre i successivi sette arriverano a settembre.

Madri e medici lotteranno per i propri figli e per se stesse, cercando di conciliare le loro vite dentro e fuori dal reparto pediatrico.

La trama

Sono passati due mesi e mezzo dall'incidente stradale che ha coinvolto Elsa, Andy, Duna ed Eloy. Marian dovrà affrontare da sola la ricaduta nell’anoressia di sua figlia Elsa e il suo ricovero nel reparto di Psichiatria, ma dovrà anche occuparsi di una malattia tanto sconosciuta quanto dolorosa: la fibromialgia. La Dottoressa Olivia Zavala dovrà fare i conti con una gravidanza inaspettata e dovrà anche imparare a cavarsela da sola senza Simon, che nel frattempo ha iniziato una relazione con Juani. A seguito dell’incidente, Andy soffre di un disturbo neurologico che lo rende violento e aggressivo. Per questo, dovrà essere ricoverato nel reparto di Psichiatria. La difficile situazione ricadrà anche sui suoi genitori, Luisa e Antonio, ormai separati. L’arrivo di Eduardo come nuovo terapista pediatrico e dei suoi metodi poco ortodossi conquisteranno i giovani pazienti e faranno impazzire Vicky. Tra Eduardo e la capo infermiera scoppieranno presto scintille.

Le trame delle prime sei puntate

Un peso insopportabile

Sono passati due mesi. Elsa sta per essere dimessa e Marian ha finalmente l’opportunità di

tornare alla sua vita professionale, grazie a una nuova offerta di lavoro. Luisa e Antonio

attraversano una fase di cambiamento a livello personale: entrambi studiano e portano avanti le

proprie vite, ma Andy inizia a comportarsi in modo strano e ciò li porta a rivedere i loro piani. Olivia

fa un incidente con lo scooter ed è costretta a rivelare il suo segreto. Paula la spinge a prendere

una decisione prima che sia troppo tardi. In pediatria c’è un nuovo paziente, Iván, che è attratto da

Paula. È il figlio della poliziotta Alicia, che ha perso l’altro figlio nell’incidente. Alicia non riesce a

perdonare Elsa, che era alla guida dell’auto contro cui si sono scontrati Iván e Jose. Iván, a causa

dell’incidente, è costretto su una sedia a rotelle e Alicia passa più tempo a crogiolarsi nel rancore

che a prendersi cura di lui. Nel frattempo, vengono ricoverati due ragazzi di 12 anni.

Colpevoli

Marian riesce a ottenere che Olivia dimetta Elsa, ma le cose a casa non vanno come sperato.

Marian vuole impedire a tutti i costi che sua figlia torni in ospedale. Alla fine, però, vengono

nuovamente ricoverate per un motivo imprevisto. Luisa e Antonio sono sconvolti dalla diagnosi di

Andy: soffre di un disturbo della personalità e mostra un particolare risentimento nei confronti di

Luisa. Cris, una ragazzina di quindici anni, ha l’epatite. Sua madre, Claudia, non l’ha mai fatta

vaccinare e deve sopportare le critiche di tutti, ma i vaccini non sono l’unico problema tra madre e

figlia. Su consiglio di Vicky, Alicia frequenta un gruppo di sostegno per l’elaborazione del lutto

creato da Esmeralda. Le due madri si avvicinano mentre cercano di fare i conti con la perdita dei

loro figli, ma il dolore impedisce ad Alicia di relazionarsi con suo figlio Ivan nel momento in cui ha

più bisogno di lei. Daniel è sempre più angosciato dal bullismo.

Giocare con il fuoco

Cata, la madre di Marian, a cui è stato diagnosticato un disturbo bipolare, arriva in ospedale con

l'intenzione di aiutare sua figlia. Nonostante le sue buone intenzioni riesce solo a seminare il caos.

Andy comincia a prendere coscienza della sua nuova condizione. Il suo unico conforto è Elsa, che

lui teme di perdere una volta che sarà dimessa. Per evitarlo le chiede di smettere di mangiare.

Simón e Juani preparano il loro viaggio a Soria, tuttavia, Juani teme che la gravidanza di Olivia

possa influenzare i suoi progetti futuri. Tomás, un ragazzo di 14 anni, arriva in ospedale dopo aver

subìto un tentativo di mutilazione genitale. Tutto fa pensare ad un nuovo episodio di bullismo. Il

suo silenzio, però, non aiuta a chiarire la dinamica dei fatti.

Prendere il timone

Alicia colpisce Andy e Marian decide di allontanare Elsa dalla poliziotta e dal figlio. Cata non

concorda con questa scelta e agevola un incontro tra Elsa e Ivan. Intanto, Luisa, Antonio e Andy

iniziano una terapia familiare con un terapista dai metodi non convenzionali, causando il

riemergere di antichi conflitti. Olivia impone a Simón di non interrogarla più sulla sua gravidanza,

affermando che il bambino sia solo suo. Juani, ferita, esprime dubbi sui piani futuri di Simon.

Ventesima settimana

A seguito di un tentativo di furto, Marian inizia ad avere contatti con Óscar, padre di Iván e marito

di Alicia. Óscar, anche lui poliziotto, cerca di riabilitare l’immagine della moglie e riconquistare la

fiducia del figlio. Nel frattempo, Juani viene travolta dal senso di colpa per aver denunciato Simón

ad Alicia. Dato che la poliziotta non frequenta più l’ospedale, sembra che il pericolo sia passato,

ma Óscar trova il modo di arrestare Simón. Olivia entra nella fase più delicata della sua gravidanza

e gli ormoni le giocano brutti scherzi. Mila si rende conto che l’intransigente moglie di Gonzalo gli

rende la vita impossibile e lui non riesce a reagire. Luisa e Antonio si trovano a dover affrontare

una nuova fase della malattia di Andy: l’indifferenza. Per Luisa, essere rifiutata dal figlio è quasi più

doloroso della stessa malattia. La situazione si complica ulteriormente quando, a causa della

relazione tossica tra Andy ed Elsa, l’amicizia tra Luisa e Marian viene messa alla prova.

Vampiri

Marian è disposta a fare qualsiasi cosa per allontanare Elsa da Andy, anche a costo di inimicarsi

Luisa per sempre. Su ordine di Eduardo, Luisa considera l'idea di prendersi una pausa dal suo

ruolo di madre per capire meglio sé stessa e i suoi desideri. Mila richiede a Gonzalo una

spiegazione per essere scomparsa in passato. Con il rischio di perderla ancora, Gonzalo riflette

sulla sua vita. Simón rivela a sua madre la verità sul suo arresto e tenta di contattare Olivia che

rifiuta di accettare la sua versione dei fatti. Claudia si trova a dover gestire la seria condizione

medica di Cris, che ha avuto un'intossicazione da alcol e farmaci, mettendo in dubbio le sue

capacità di madre.