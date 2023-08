“Madri – Una vita d’amore”, il medical drama di Canale 5

Successo di pubblico per il medical drama spagnolo del mercoledì di Canale 5. Si tratta di "Madri - Una vita d’amore" ed è ambientato nel reparto pediatrico a lunga degenza dell’Ospedale San Juan de Dios a Madrid. Qui si intrecciano le storie di cinque donne che lottano contro la malattia insieme con i loro figli. E tra le protagoniste della serie troviamo Rocio Muñoz-Cobo nel ruolo di Kira una donna in carriera che si inserisce nei drammi quotidiani di queste madri. Un volto noto ai telespettatori per aver interpretato altre soap e fiction. Era infatti la marchesa Eloisa in "Il segreto", è stata Tula in "Victor Ros" con Megan Montaner e Laura Osuna nella serie di Netflix "Élite".

«È una serie intensa con molta presenza femminile nella regia, nella fotografia, nella produzione. E tanti e vari personaggi di donne» dice l’attrice. «Kira è forte, coraggiosa, indipendente, ma è anche molto sensibile. Laureata in Giurisprudenza, Rocio ha lavorato in uno studio legale prima di scoprire la passione per la recitazione, che condivide con l’amore per il marito Arturo Ruiz Serrano, regista e sceneggiatore, e il figlio Leo. «Proprio a Leo ho pensato quando ho interpretato Laura in "Élite", la mamma di due adolescenti alle prese con problemi di sesso, alcol, droga. Oddio, mi auguro di non dover mai passare un’esperienza così!».