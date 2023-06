“Madri – Una vita d’amore”: la straordinaria quotidianità di un ospedale pediatrico

Il nuovo medical drama spagnolo su Infinity che segue la vita di cinque donne in ospedale pediatrico Redazione Sorrisi







Si puo' vedere su

Arriva dalla Spagna "Madri – Una vita d’amore", il nuovo medical drama disponibile gratis e in esclusiva streaming su Mediaset Infinity e dal 21 giugno in onda in seconda serata su Canale 5 dopo "New Amsterdam". Prodotta da Mediaset Espana e Alea Media, la serie racconta la quotidianità nel reparto di Pediatria dell’Ospedale San Juan de Dios, attraverso gli occhi del personale medico, dei giovani pazienti e delle loro famiglie.

Di cosa parla "Madri – Una vita d’amore"

La serie racconta un lungo viaggio attraverso le emozioni dei suoi personaggi. Un percorso in cui medici, madri e pazienti stabiliscono relazioni che vanno oltre l’ordinario, dove l'effimero diventa familiare e dove ogni decisione ha un peso inevitabile. Nelle corsie dell’ospedale si affrontano storie di disturbi alimentari, malattie rare, voglia di maternità e soprattutto le storie delle donne che hanno varcato la porta dell’ospedale con i loro figli, mettendo in pausa le loro professioni per essere madri, affrontando l'incertezza di una diagnosi, il complicato rapporto con i medici e le conseguenze dello scorrere del tempo che, fuori dall’ospedale, avanza.

Il trailer

La trama

La serie segue le storie di cinque madri che lottano al fianco dei propri figli, contro la malattia, all'interno di un ospedale. Donne forti e coraggiose che affrontano la vita quotidiana in ospedale, ma anche il mondo del lavoro, della famiglia e dell'amore. Si aiuteranno reciprocamente per affrontare i loro problemi, tutto e sempre per il bene dei loro figli.

Il cast