«The Magicians», la terza stagione arriva su TimVision

I nuovi episodi sono disponibili in streaming dal 15 giugno, stavolta Quentin Coldwater e i suoi amici cercheranno di riportare nel mondo la magia

15 Giugno 2018 | 15:30 di Giulia Ausani

​​Arriva il 15 giugno in anteprima esclusiva su TimVision la terza stagione di «The Magicians», la serie ispirata all’omonimo romanzo di Lev Grossman e ideata da Sera Gamble e John McNamara.



La serie racconta la vita di un gruppo di studenti del Brakebills College for Magical Pedagogy, un’istituzione segreta nonché sede dell’unica scuola di stregoneria del Nord America. In questa terza stagione, Quentin Coldwater (Jason Ralph) e i suoi amici dovranno sconfiggere le spietate forze oscure che popolano Fillory e riportare nel mondo la magia, scomparsa dopo il finale della seconda stagione.

La serie, accolta molto positivamente dal pubblico e dalla critica, è già stata rinnovata anche per una quarta stagione. Tra le new entry del cast troviamo Felicia Day, già vista in «Buffy - L'ammazzavampiri».