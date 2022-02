“Maid”, per non perdere mai la speranza. Da vedere su Netflix

Una di quelle serie in cui ti dici: «Peggio di così non può andare». E invece... c’è sempre qualcosa in più che va storto Margaret Qualley e Rylea Nevaeh Whittet sono le protagoniste di "Maid" Credit: © Netflix Stefania Zizzari







“Maid” è una di quelle serie in cui ti dici: «Peggio di così non può andare». E invece... c’è sempre qualcosa in più che va storto. Ma la tenacia di Alex (Margaret Qualley) fa in modo che la speranza non abbandoni mai la sua vita, che pure è parecchio complicata. Tratta da una storia vera, la serie di Netflix in 10 puntate è ispirata al romanzo autobiografico di Stephanie Land “Domestica: lavoro duro, paga bassa, e la voglia di sopravvivere di una madre”.

Alex fugge da una relazione violenta con il suo compagno alcolista, portando con sé la loro figlia Maddy di 3 anni. Si trova sola, senza soldi e senza sapere come dare un futuro a se stessa e a sua figlia. Con la mamma Paula, artista squattrinata e inaffidabile interpretata da Andie MacDowell (che è sua mamma anche nella realtà), Alex ha un rapporto difficile. Con il padre, alcolista, non ha più rapporti. Ma Alex non si perde d’animo, lotta perché non le venga tolto l’affidamento della piccola e inizia a lavorare come domestica: pulisce le case. È brava e, nonostante tutto, poco a poco troverà la sua strada.