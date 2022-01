“Mar de plástico”, con il fiato sospeso nel sud della Spagna. Da vedere su Netflix

Un ex veterano di guerra indaga sull’uccisione di una giovane donna, scoperchiando una fitta rete di intrighi e misfatti nell’immaginaria cittadina di Campoamargo Silvia Perazzino







Si puo' vedere su

Un ex veterano di guerra indaga sull’uccisione di una giovane donna, scoperchiando una fitta rete di intrighi e misfatti nell’immaginaria cittadina di Campoamargo, e riportando alla luce vecchi traumi subiti in Afghanistan. Gli ingredienti per restare incollati al video ci sono tutti: l’ambientazione suggestiva (siamo nel Sud della Spagna, tra le serre dei coltivatori, da qui il titolo che significa “mare di plastica”, dove impera il caporalato e gli immigrati sopravvivono senza diritti); un omicidio misterioso e inspiegabile (una ragazza viene uccisa. E non sarà l’unica...); la tensione sociale tra chi ha molto e chi non ha niente, e tra spagnoli e immigrati (raccontata senza demagogia) e un cast credibile e a fuoco (soprattutto il protagonista maschile, l’affascinante Rodolfo Sancho).

Due stagioni, 26 episodi da oltre un’ora ciascuno che ogni volta aprono nuovi scenari e interrogativi e fino all’ultimo lasciano con il fiato sospeso. Peccato che non si faccia la terza stagione...