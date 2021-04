“Maradona – Sogno benedetto”, il teaser trailer della serie

Arriva in streaming su Prime Video nel 2021, la serie sulla vita del pibe de oro

Arriverà in streaming su Prime Video nel 2021 “Maradona – Sogno benedetto”, la nuova serie Amazon Original che racconta la storia del Pibe de oro.

Una lavorazione che va avanti da anni, la serie è prodotta da BTF Media con Dhana Media e Latin We, ed è stata girata in Argentina, Spagna, Italia Uruguay e Messico. si tratta di dieci episodi da un’ora che ripercorreranno i momenti chiave della vita del leggendario calciatore.

A interpretare Maradona a diverse età saranno Nazareno Casero, Juan Palomino e Nicolas Goldschmidt. Il racconto partirà dalle umili origini nella cittadina di Fiorito, in Argentina, per poi spostarsi a Barcellona a raccontare il suo legame particolare con Napoli e il ruolo fondamentare che ha avuto nella vittoria della propria nazionale ai mondiali in Messico dell’86.

Il cast

Nel cast ci sono - oltre a Nazareno Casero, Juan Palomino e Nicolas Goldschmidt - anche Julieta Cardinali, Laura Esquivel, Mercedes Morán, Pepe Monje e Peter Lanzani.

Alejandro Aimetta è showrunner e regista degli episodi girati in Argentina, Messico e Uruguay, nonché sceneggiatore insieme a Guillermo Salmerón e Silvina Olschansky. Roger Gual ed Edoardo De Angelis hanno invece diretto gli episodi ambientati in Spagna e Italia.