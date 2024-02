“Mare fuori 4” arriva su Rai2 e Ivan Silvestrini, il regista, racconta tutti i retroscena

Dal rito per calarsi nella parte ai temi e ai personaggi clou, fino ai tour organizzati. Ecco quello che c’è da sapere Silvia Perazzino







Già disponibile su RaiPlay (dopo i primi sei episodi, il 14 verranno rilasciati i restanti sei), finalmente il 14 febbraio arriva anche su Rai2 la quarta, attesissima stagione di “Mare fuori”. La serie, prodotta da Picomedia di Roberto Sessa e Rai Fiction, di cui qui ci racconta tutti i segreti il regista Ivan Silvestrini, continua a seguire le vicende del personale e dei giovani detenuti di un carcere minorile di Napoli. In questi nuovi episodi, ormai la maggior parte di loro sono diventati grandi. Il cambiamento è quindi inevitabile e tutti saranno messi di fronte a radicali scelte di vita.

“Mare fuori” continua a essere una serie corale, ma ora emergono personaggi che fino a oggi sono stati minori, come Consuelo (Desirée Popper), la moglie del capo delle guardie, Massimo (Carmine Recano), detto “O’ comandante”. «E proprio il comandante, dopo tre stagioni in cui è stato integerrimo, ci farà conoscere il suo lato oscuro. Massimo è un padre per i ragazzi, ma anche i padri sono esseri umani e in situazioni difficili possono perdere la testa» spiega il regista. «C’è poi un grande sviluppo per Kubra (Kyshan Claire Wilson), che decide di dedicarsi agli studi. Raccontare la speranza attraverso lo studio è uno dei messaggi più importanti di questa stagione. E sarà interessante seguire anche il triangolo amoroso tra Kubra, Pino (Artem) e Dobermann (Enrico Tidjani), che metterà ancora più a dura prova l’autocontrollo di Pino. Il ragazzo ha imparato a gestire la rabbia, la gelosia, il suo essere impulsivo, a rispettare la libertà altrui e potrebbe diventare un modello per i suoi coetanei». Ovviamente in primo piano c’è la storia d’amore tra Carmine (Massimiliano Caiazzo) e Rosa (Maria Esposito), che con un colpo di scena ci traghetta dalla terza alla quarta stagione. «Rosa supererà ulteriormente sé stessa dando vita a quattro diverse personalità che si susseguiranno nell’arco delle puntate». Altro personaggio da tenere d’occhio è Sofia (Lucrezia Guidone). «Adesso è lei la direttrice del carcere e si deve confrontare con ciò che comporta ricoprire quel ruolo. Ma troverà un suo posto in questa “grande famiglia” e alla fine della stagione non sapremmo più immaginare il carcere senza di lei». Tra i nuovi ingressi, invece, grande spazio avrà “la ragazza senza nome”. Nessuno sa chi sia, è senza documenti, non parla e sembra avere problemi psichiatrici. Col tempo capiremo il perché... «La interpreta Yeva Sai, un’attrice ucraina fuggita dalla guerra, che ora vive a Milano, dove studia recitazione. È stato un modo per dare un segno di solidarietà con la causa di quel popolo martoriato. E anche per portare l’attualità nella serie» spiega il regista.

Il carcere minorile teatro delle vicende è ispirato a quello reale di Nisida. «È stata una scelta dell’ideatrice di “Mare fuori”, Cristiana Farina. Nisida è circondata dal mare che rappresenta la speranza, il sogno di libertà visto attraverso le sbarre, che rappresentano le colpe che portano in quel luogo. Un luogo di transizione, perché i ragazzi quando escono sono persone diverse» racconta ancora Silvestrini.

Nella serie, gran parte dei protagonisti sono campani e parlano in napoletano. «L’uso del dialetto è stato un azzardo per rendere ancora più reali le vicende. E poi c’era stato il caso di “Gomorra”, con l’uso dei sottotitoli, che era stato apprezzato dal pubblico. Senza contare che il napoletano, più di altri dialetti, è molto musicale e piacevole da ascoltare».

“Mare fuori” ha anche il merito di aver puntato su attori sconosciuti, ma di grande talento, ora famosissimi. Pensiamo solo a Caiazzo, Nicolas Maupas o Giacomo Giorgio. «La serie è stata ed è una grande palestra di recitazione e ha creato una “generazione di attori” che si arricchisce stagione dopo stagione».

La sigla della serie è cantata da Matteo Paolillo, che ne è anche attore nei panni del giovane boss Edoardo. Raiz degli Almamegretta interpreta il padre di Rosa, Don Salvatore Ricci. Clara, che veste i panni della detenuta Giulia, canta nella serie e in questi giorni partecipa a Sanremo con il brano “Diamanti grezzi”. Abbiamo citato solo pochi nomi, ma la musica nella serie è grande protagonista. «È quasi un personaggio invisibile. Le composizioni del Maestro Stefano Lentini commentano le scene più intense. E la musica, per i giovani detenuti, rappresenta la speranza. Sono convinto che da certi contesti sociali, l’unica cosa che può salvarti è la cultura. E la musica è cultura di impatto immediato» continua il regista.«Quando i ragazzi devono girare una scena particolarmente emozionante, poi, dico loro di mettersi in cuffia e ascoltare un pezzo, quello che chiamo “la musica del dolore”, per calarsi al meglio nella parte e nell’atmosfera».

Dal carcere, che in realtà è la sede della Marina Militare di Napoli (vi si girano anche gli interni, ma costruendo appositi set), al sito archeologico Piscina Mirabilis a Bacoli, nell’area dei Campi Flegrei (quello della scena iniziale della quarta stagione), passando per i vicoli di Forcella e del rione Sanità, fino alle ville della costiera, i luoghi della serie sono diventati mete turistiche, con tanto di tour organizzati.

Per realizzare una stagione si gira per 18 settimane, durante l’estate. E gli sceneggiatori sono già al lavoro sulla quinta e la sesta stagione. «Basandosi su un luogo di transizione, con personaggi che entrano ed escono, si può andare avanti a lungo» spiega Silvestrini. «A fine riprese, poi, si fa sempre una festa. Questa volta l’abbiamo fatta nella sala mensa e nel cortile del carcere, con una discoteca improvvisata».