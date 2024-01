“Mare Fuori”, cosa succede nella quarta stagione?

Al via il 1° febbraio su RaiPlay e dal 14 in prima serata su Rai2 Carola Piluso







Occhi pieni di speranza, dolore, passione, pentimento, rabbia, senso di giustizia e voglia di farcela. Questi sono gli sguardi dei protagonisti di "Mare Fuori" che tornano con la quarta stagione dal 1 febbraio su RaiPlay e dal 14 febbraio in prima serata su Rai2.

I ragazzi detenuti all’IPM di Napoli sono il simbolo di chi lotta, non solo per la libertà, ma anche per l’autodeterminazione, per scegliere senza costrizioni e per avere una vita migliore liberandosi finalmente del peso dei crimini che grava sulle loro spalle.

I protagonisti

Carmine (Massimiliano Caiazzo), Edoardo Conte (Matteo Paolillo), Pino (Artem), Rosa Ricci (Maria Esposito), Gianni Cardiotrap (Domenico Cuomo), Crazy J (Clara Soccini), Micciarella (Giuseppe Pirozzi), Doberman (Salahudin Imrana), Cucciolo (Francesco Panarella) e tutti gli altri ragazzi cambieranno, dovranno maturare e dimostrare a se stessi e agli altri che per crescere ci vuole coraggio e che la libertà e la redenzione non sono solo fuori le sbarre ma sono soprattutto dentro di loro, basta saper cogliere le occasioni giuste con coscienza.

I nuovi personaggi

Le porte del carcere si apriranno e dovremo dire addio ad alcuni personaggi per accoglierne altri come Loredana Di Meo (Tea Falco) madre di Micciarella e Cucciolo, il misterioso Angelo (Luca Varone) e l’introversa Alina (Yeva Sai).

Crescita ed evoluzione

«Quest’anno abbiamo reso Mare Fuori ancora più bella e questa stagione è stata una sfida. Sarà una vera e propria esperienza emozionale» assicura il regista Ivan Silvestrini. Molti di loro infatti si troveranno in una fase di passaggio come spiega Massimiliano Caiazzo «Carmine passerà dall'adolescenza all'età adulta, avrà un’evoluzione di consapevolezza e avrà la capacità di scegliere».

Maria Esposito, a proposito dell'uragano Rosa Ricci, rivela: «Lei avrà tre personalità, sarà molto innamorata ma ragionerà con la propria testa senza farsi influenzare». L'amore impossibile di Tarantella (Rosa) e O'Piecuro (Carmine) renderà pazzi anche il padre di Rosa, Don Salvatore (Raiz) e la mamma di Carmine, Donna Wanda (Pia Lanciotti).

Scelte difficili invece riguarderanno l’impetuoso Edoardo come confessa lo stesso Matteo Paolillo: «Siamo cresciuti noi e i nostri personaggi quindi crescono anche le loro responsabilità. Edoardo sarà molto indeciso ma anche molto romantico».

Anche l’empatico comandante Massimo (Carmine Recano) e l’implacabile direttrice Sofia (Lucrezia Guidone) rivedranno le loro posizioni ideologiche mostrando un lato del carattere che ci lascerà a bocca aperta.

La musica

La musica gioca un ruolo fondamentale ed è vera e propria protagonista che si manifesta non solo attraverso il compositore Stefano Lentini ma anche con i testi di Cardiotrap (scritti da Matteo Paolillo) e la voce di Crazy J. Quindi anche in questa stagione teniamoci pronti per la nuova canzone di Crazy J e per le sorprese di Cardiotrap. «Gianni è briosamente arrabbiato e si sfoga con la musica» spiega Domenico Cuomo.

L'affetto dei fan

L’affetto del pubblico è cresciuto insieme ai loro beniamini e l’entusiasmo dei fan a volte è davvero incontenibile. «Nella marina militare dove giriamo non può entrare nessuno, ma davanti ai nostri camerini non ci sono le guardie e dei fan si sono tuffati in mare e sono arrivati a nuoto” racconta ridendo Kyshan Wilson (nella serie è Kubra).

La quinta e la sesta stagione

La serie "Mare fuori" (prodotta da Picomedia e Roberto Sessa) è partita come una scommessa e si è rivelata un vero e proprio fenomeno, tanto da valicare i confini europei e raggiungere gli Stati Uniti, dove è in programma un adattamento americano (in precedenza solo "Doc - nelle tue mani" era riuscito nell'impresa). Se nella quarta stagione assisteremo a molti e drastici cambiamenti chissà cosa accadrà nelle prossime. I produttori infatti hanno confermato l'arrivo di una quinta e di una sesta.