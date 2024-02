“Mare fuori”, Lucrezia Guidone: «Cattiva io? Vedrete che vi farò ricredere»

La nuova direttrice ci svela le novità della serie e ci parla del suo personaggio Antonella Silvestri







È entrata nella terza stagione, scalzando l’amata direttrice Paola (Carolina Crescentini). E ora è lei, la dura Sofia, la direttrice dell’Ipm, l’istituto penitenziario minorile di Napoli. A interpretarla è Lucrezia Guidone, che in questa quarta stagione di "Mare fuori", già disponibile con i primi sei episodi su RaiPlay e dal 14 febbraio in onda su Rai2, ci stupirà... E non sarà solo lei a regalarci delle sorprese: vedremo il “lato oscuro” del comandante Massimo (Carmine Recano), ci appassioneremo per il triangolo amoroso tra Kubra (Kyshan Claire Wilson), Pino (Artem) e Dobermann (Enrico Tidjani) e scopriremo i segreti di alcune new entry.

Lucrezia, a differenza di Paola che è più morbida coi ragazzi, Sofia sembra inflessibile. Almeno all’inizio...

«Lei è la donna dei no! Al tempo stesso, però, ho dovuto portare in scena delle sfumature che facessero intravedere le sue fragilità e le sue paure. Nelle prime sei puntate questa rigidità è ancora percepibile ma poi ci saranno dei cambi abbastanza radicali».

Sappiamo che Sofia troverà l’amore con l’educatore Beppe, interpretato da Vincenzo Ferrera.

«Quando ho letto la sceneggiatura sul rapporto con Beppe, sono rimasta sorpresa anche io. Non so se sia vero amore ma un avvicinamento con quest’uomo la renderà più umana».

Quali sono i personaggi da tenere d’occhio in questa quarta stagione?

«Direi Rosa Ricci (Maria Esposito), Carmine Di Salvo (Massimiliano Caiazzo) e la nuova arrivata (Yeva Sai), la ragazza taciturna e misteriosa».

La serie racconta le vicende di giovani detenuti. Ragazzi che hanno commesso crimini, gravi “errori”. E dà un messaggio di redenzione e speranza. Secondo lei, ci si può fidare di chi ha sbagliato?

«Sì, solo se gli errori vengono trasformati in qualcosa di costruttivo».

I giovani protagonisti di "Mare fuori" vivono tutti un’adolescenza difficile, la sua come è stata?

«Bella, serena e creativa. Oltre alla scuola, ho sempre coltivato la passione per la recitazione e anche per la musica. Ho studiato per anni pianoforte e canto».

Lei viene da una città di mare come Pescara, come è stato girare in un’altra città di mare come Napoli?

«Questo è un set veramente speciale. A un certo punto ti abitui ad avere “il mare fuori”, osservandolo dai finestrini dei camper utilizzati come camerini. Lì davanti c’è Castel dell’Ovo, incantevole. Essere circondati dall’acqua e da una luce così penetrante è qualcosa di magico. Napoli, con i suoi scorci meravigliosi e la sua gente accogliente, è una città che ti toglie il fiato».

Questa serie ha infranto la barriera tra generazioni, piace a genitori e figli. Perché?

«Perché è una narrazione con tante sfumature, portatrice di grandi valori e di forti emozioni. Ogni personaggio racchiude un’esperienza personale fatta di dolori e di gioie. I ragazzi, poi, hanno saputo recepire i messaggi positivi, gli insegnamenti. Ne sono molto contenta».