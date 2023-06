“Mare fuori”, quando esce la terza stagione su Netflix

Dopo la distribuzione su Raiplay, i nuovi episodi approdano sulla piattaforma che ha amplificato il successo della serie Valentina Romani e Nicolas Maupas in "Mare fuori"3 Credit: © Ph: Sabrina Cirillo Redazione Sorrisi







Si puo' vedere su

È una sorta di ritorno a casa, quello della terza stagione di "Mare fuori", che approda su Netflix dal 26 luglio. Proprio grazie alla distribuzione sulla piattaforma streaming la serie, che aveva già avuto un buon successo di ascolti, è diventata un autentico fenomeno di massa. Le prime due stagioni erano rimaste nella top 10 dei contenuti più visti per molte settimane consecutive.

La terza stagione di "Mare fuori" è arrivata prima in esclusiva RaiPlay, distribuita in due tranche, rispettivamente dal 1 e dal 13 febbraio 2023. In seguito, dal 15 febbraio al 22 marzo, è stata riproposta in sei serate (con due puntate a serata) su Rai2. Come i fan della serie – già rinnovata per una quarta stagione – sanno bene, "Mare fuori 3" è composta da 12 episodi, tutti disponibili contemporaneamente a fine luglio.