“Maria Teresa”: su Rai3 la seconda stagione

In prima visione dal 28 dicembre la miniserie storica in due parti

28 Dicembre 2020 | 15:45 di Lorenzo Di Palma

Andrà in onda, in prima visione su Rai3, lunedì 28 e martedì 29 dicembre in prima serata, la seconda stagione di Maria Teresa, la miniserie storica presentata con grande successo su Rai3 nell’estate 2019 che segue le vicende di una donna potente, in guerra contro nemici reali e contro i pregiudizi della sua epoca, capace di vincere una guerra e al tempo stesso di salvare il suo matrimonio.

La prima stagione raccontava la vita di una fanciulla dall’indole ribelle e determinata, innamorata da sempre del duca di Lorena, Francesco Stefano, che non si dà per vinta finché non le viene concesso di sposarlo, ma che non dimentica gli studi di storia politica, che le consentiranno di regnare degnamente alla morte del padre.

Nella seconda stagione Maria Teresa è una donna matura che deve fronteggiare una guerra difficile, la sfiducia nei suoi confronti in quanto donna, gli intrighi di corte e una crisi matrimoniale. E così, mentre l’impero asburgico viene attaccato da più parti e l’Austria sembra sull’orlo del collasso, Maria Teresa riesce a mettere in atto un capolavoro diplomatico e a rivitalizzare un impero che ha influenzato il resto d'Europa per quasi 150 anni.

Il ruolo della protagonista è interpretato, in questa seconda stagione, dall’attrice austrica Stefanie Reinsperger, vincitrice di numerosi premi. Punto di forza della serie si conferma la meticolosa ricostruzione degli ambienti e dei costumi dell’epoca, voluta dal regista Robert Dornhelm, lo stesso che ha diretto la serie Guerra e pace.