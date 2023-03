Marina Massironi a “LOL 3”: «È stato come tornare a giocare»

Il concorrente più temibile della nuova stagione dello show? «Sicuramente Nino Frassica» Marina Massironi Credit: © Prime Video Barbara Mosconi







Nuova edizione e nuovo cast, per "LOL - Chi ride fuori" è il momento della terza stagione che sarà disponibile su Prime Video a partire dal 9 marzo. Tra i concorrenti c'è anche Marina Massironi che nel gioco ha ritrovato l'imporvvisazione del teatro.

Cosa l'ha convinta ad accettare la sfida?

«In ogni gioco c'è una sfida e questo è un gioco in leggerezza. Fa parte di un percorso in

parallelo della mia vita, soprattutto dopo questi anni di chiusura per la pandemia è stato come

un tornare a giocare in senso infantile e romantico».

Aveva visto le edizioni precedenti?

«Le avevo viste da spettatrice già prima che mi proponessero di partecipare e mi sono

divertita, ho colto questo spirito quasi scolastico e goliardico che mi ha fatto venire voglia di

giocare, mi ha fatto simpatia, c'è un clima quasi di famiglia».

Da dentro cosa le è piaciuto di più?

«La parte dell'improvvisazione. Io faccio teatro da tanti anni e la mia vita teatrale mi occupa

quasi tutto l'anno e uno dei momenti fondamentali del lavoro teatrale è quello in cui si

improvvisa e si gioca».

Quando si è preparata?

«Ho pensato a delle cose da proporre, però quando sei lì cambi tutto. Puoi anche preparare

tutto quello che vuoi, ma non è detto che poi tu riesca a farlo».

Oltre alla preparazione cosa conta nel gioco?

«Essere in ascolto, aperti e concentrati per non ridere».

Il primo impatto?

«Non si sa davvero niente prima di iniziare, non sai chi sono gli altri concorrenti o cosa devi

fare, quando arrivi nei pressi dello studio c'è un servizio di sicurezza che neppure al G20, esci

dalla macchina, percorri il corridoio, entri in camerino e stai chiuso dentro fin quando non è il

tuo turno di entrare…».

Chi erano i concorrenti più temibili?

«Sicuramente Nino Frassica, uno tostissimo per tutta l'esperienza e la capacità di sorprenderti

capace di cambiarti la carta all'ultimo momento, e poi i due giovani Marta Filippi e Cristiano

Caccamo».

Per un comico è più difficile far ridere o resistere alle risate?

«È una bella sfida, io non sono neanche una comica pura, ma un'attrice comica. Il fatto di non

poter ridere mi fa tornare indietro al famosissismo gioco di guardarsi in faccia e chi ride per

primo paga pegno. A “Lol” ho riso dentro, in alcuni momenti tantissimo, in altri meno perché

ci sono diverse fasi, prima ci si studia e poi ci si butta».

È stato più o meno difficile di quello che immaginava?

«Mi sono buttata con il fuoco della passione e dell'incoscienza. Forse ho sottovalutato che

fosse una competizione e io comunque non sono competiva».

Alla fine cosa le è piaciuto?

«Alla fine non ho capito niente, ho dei ricordi vaghissimi, lo studio è grande e non si sente

sempre quello che dicono gli altri, ci sono capannelli da tutte le parti, chi ti guarda strano, chi

ti porge una cosa, chi dice qualcosa, tutti si ammassano da una parte vai a vedere e magari

arrivi tardi e non sai cosa c'era. Anche io sono molto curiosa di vedere il programma in tv».

Nella vita chi o cosa la fa più ridere?

«In assoluto i miei due cani, sono imprevedibili. Mi fa ridere vedere cose inaspettate. Nella

comicità mi piace l'ironia di chi si mette in gioco in modo generoso, chi non sta tanto a

pensare e non si pone con superiorità, ma si abbassa a livello di tutti noi».