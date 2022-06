“Marseille”, intrighi politici e lotte di potere. Da vedere su Netflix

Si puo' vedere su

Se vi appassionano gli intrighi politici e le lotte di potere, “Marseille” è la serie che fa per voi. Due stagioni, di otto episodi l’una, disponibili su Netflix. Senza contare che il protagonista è un gigantesco (e non stiamo parlando della sua ragguardevole stazza!) Gérard Depardieu.

La trama? Il sindaco di Marsiglia (Marseille, appunto), interpretato da Depardieu, dopo 20 anni da padre e padrone della città francese sta per lasciare l’incarico. E il vecchio leone vuole passare il testimone al suo giovane e rampante delfino, che ha il volto sfrontato di Benoît Magimel. Tutto potrebbe filare liscio, o quasi, se non fosse che in gioco ci sono interessi economici che attirano lo sguardo della criminalità pronta a “cogliere l’attimo”, e di periferie disagiate che stanno per eruttare disordini e violenze. E dal bel mare di Marsiglia, che tanto incanterà lo spettatore, salgono a galla avidità, ferocia, tradimenti... Peccato che non si farà una terza stagione.