“Marvel’s Jessica Jones”: trama, cast e trailer

30 Aprile 2020 | 12:35 di Ilaria Perrone

Dal 4 maggio su Rai4, parte la prima stagione di “Marvel’s Jessica Jones”, per la prima volta disponibile in chiaro, dopo aver esordito nel 2015 su Netflix. La serie, creata da Melissa Rosenberg, vede protagonista Jessica, interpretata da Krysten Ritter, una super(anti)eroina senza maschera, che non ha una doppia identità, una donna forte ma anche fragile e alle prese con i propri demoni e i fantasmi del suo passato.

Trailer

Trama

Reduce dalla tragica conclusione di una breve carriera da supereroina, Jessica Jones si ricostruisce una vita, reinventandosi investigatrice privata nel quartiere newyorkese di Hell's Kitchen. È ora che il mondo conosca il suo nome...

Cast e personaggi

Chi è Jessica? Jessica Jones è una donna tormentata, ha un'agenzia investigativa e cerca di tirare avanti come può per pagare le bollette. Una super(anti)eroina con un distrurbo post traumatico da stress che si rifugia nell'alcool e cerca di combattere ogni giorno gli enormi demoni che la tormentano. Orfana sin da piccolissima, riceve, nello stesso incidente che ha causato la morte dei genitori, dei superpoteri tra cui la possibilità di volare e una forza sovraumana. Vittima di bullismo, decide di usare i suoi poteri per combattere il crimine, questo fino a che l'Uomo Porpora non si metterà sulla sua strada.

Ha un passato oscuro Quando vediamo Jessica per la prima volta, capiamo che in passato ha visto l'inferno e che deve fare i conti con un disturbo da stress post-traumatico. Dai fumetti sappiamo che ha abbandonato precocemente la carriera di supereroina per colpa degli otto mesi passati sotto le grinfie dell'Uomo Porpora, una spia in grado di controllare mentre e corpo delle sue vittime, lui la distruggerà psicologicamente e quando Jessica penserà di essersene liberata, ritornerà all'attacco per abusare ancora di lei. È l'eroina con il lato oscuro più marcato, passata attraverso delle esperienze per cui tornare ad una vita normale le è praticamente impossibile.

Krysten Ritter L'attrice che interpreta Jessica, Krysten Ritter non è nuova al piccolo schermo, l'abbiamo vista in "Breaking Bad", nei panni della fidanzata di Jesse, in "Veronica Mars" e in "Non fidarti della str**** dell'interno dell'interno 23". Krysten, intervistata al Comic-Con sul suo personaggio, ha dichiarato di essere molto felice di interpretare una donna così forte e complessa.

Il cast Ve la ricordate Trinity di "Matrix"? Carrie-Anne Moss interpreta una donna autoritaria e potenziale alleato della Jones, ruolo che nei fumetti è maschile. Oltre a lei troviamo Mike Colter che interpreta un ruolo fondamentale, quello di Luke Cage, un uomo con una forza sovraumana, pelle indistruttibile e un misterioso passato. Il personaggio di Luke ha una serie tutta sua su Netflix. David Tennant, che abbiamo visto in "Doctor Who" e "Harry Potter", è l'Uomo Porpora e la modella Rachel Taylor interpreta la migliore amica di Jessica.

