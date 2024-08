“Master crimes”, al via la nuova serie gialla di Rai1

La serie franco-belga del 2023 parte con la stagione d’esordio da martedì 13 agosto in prima serata Enrico Casarini







Avrà anche un pessimo carattere Louise Arbus, professoressa universitaria di criminologia a Parigi, ma non è per questo che ha deciso di non collaborare più con la polizia. Il fatto è che non riesce a perdonarsi d’aver contribuito alla condanna di un uomo che lei, in fondo al cuore, ritiene innocente. Succede, però, che un delitto venga “firmato” con la frase “Aspetto l’assassino perfetto”, tratta proprio da un suo libro, e questa è una sfida che non si può ignorare. Louise, dunque, torna a indagare facendosi aiutare da una squadra di quattro suoi brillanti studenti: Boris, Mia, Samuel e Valentine (uno di loro cela un segreto molto pesante…), e facendosi guardare storto dal capitano Barbara Delandre, poliziotta inflessibile e tostissima.

Parte così "Master crimes", serie franco-belga del 2023 di cui Rai1 trasmette la stagione d’esordio da martedì 13 agosto in prima serata. Protagoniste di queste sei puntate, in cui il giallo viene venato da un’adeguata quantità di commedia, sono Muriel Robin, nei panni della Arbus, e Anne Le Nen, nella divisa della Delandre. Una curiosità: le due attrici nella vita reale sono sposate, dal 2009. «Anne è anche la mia migliore amica e io la sua» ha spiegato Muriel Robin. «A casa, potevamo provare insieme, confrontarci e chiederci consigli. Ma quando sul set si cominciava a girare scomparivamo noi e apparivano magicamente i nostri personaggi, non portando nulla della nostra relazione!». Il pubblico francese ha detto la sua apprezzando così tanto "Master crimes" che la sua seconda stagione è già in lavorazione. Siamo pronti a scommettere che piacerà anche a noi.