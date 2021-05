“Master of None 3”: trama e cast della stagione con protagonista Lena Waithe

La terza stagione, intitolata “Istanti d'amore”, arriva in streaming su Netflix il 23 maggio È incentrata sul personaggio di Denise (Lena Waithe) la terza stagione di "Master of None", su Netflix dal 23 maggio. Valentina Barzaghi







S’intitola "Istanti d'amore" - in originale, “Moments in Love” - e fa il suo debutto su Netflix il 23 maggio. Stiamo parlando della terza stagione di “Master of None”, la serie che Aziz Ansari ha co-ideato con Alan Yang e diretto per tutti i suoi nuovi cinque episodi.

La prima stagione di “Master of None" si concentrava sulle vite degli amici Dev (Aziz Ansari), Arnold (Eric Wareheim), Brian (Kelvin Yu) e Denise (Lena Waithe) a New York. La seconda seguiva Dev in Italia, a Modena, nella realizzazione del suo sogno d’imparare a cucinare e nella sua love story con una ragazza del posto, Francesca (Alessandra Mastronardi).

La trama

Questa terza stagione cambia di nuovo location e focus. “Master of None 3” è ambientata nella campagna americana e ha come protagonista il personaggio di Denise, interpretato da Lena Waithe.

La vediamo nella sua vita domestica, accanto alla moglie Alicia (Naomi Ackie). Reduce da un grosso successo editoriale, Denise è riuscita ad acquistare la casa dei loro sogni, dove vivono la loro relazione in completa armonia, seppur con caratteri e gusti agli antipodi. Mentre Denise prova a far fronte alle aspettative su un suo secondo romanzo, Alicia sente sempre più impellente il desiderio di avere un figlio. Inizia così per le due un difficile iter d’inseminazioni artificiali, dubbi e incomprensioni, che incide inevitabilmente sul loro rapporto.

“Istanti d'amore” è un racconto romantico che unisce una storia perfetta per la tv, e splendidamente raccontata, con una narrazione molto attuale. Tra le stagioni della serie, questa è senza dubbio quella che ne esprime pienamente le potenzialità: è ben scritta, cinematograficamente libera d’esprimersi (bellissimi i momenti di camera fissa su scorci della vita matrimoniale di Alicia e Denise) e interpretata perfettamente dalle sue protagoniste.

Parla delle complicazioni dell’amore, affrontando senza faciloneria una tematica non semplice come quella del divenire genitori, la cui strada è spesso tortuosa, dolorosa, anche se non priva di picchi di gioia immensa. Aziz Ansari lo racconta partendo dalla storia di una coppia gay, rimarcandone le ulteriori difficoltà, ma allo stesso tempo lasciando l’accento su sentimenti condivisibili da tutti coloro che si sono trovati alle prese con le mille sfaccettature che l’esperienza può avere per una coppia. In tal senso “Master of None 3” diventa un racconto importante, in cui ironia e dramma si fondono in una love story tanto lineare quanto inedita e profonda.

Il cast

In questa stagione, oltre a Lena Waithe nei panni di Denise e Naomi Ackie in quelli di Alicia, ritratte perlopiù nella casa teatro del loro matrimonio, compaiono Aziz Ansari nel ruolo di Dev, Anthony Welsh in quello dell’amico Darius, Aysha Kala in quello di Reshmi e Rosalind Eleazar in quello di Heather.