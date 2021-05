“Master of none”, l’amore secondo Denise

La terza stagione, con protagonista Lena Waithe, arriva su Netflix Lena Waithe e Naomi Ackie nella terza stagione di "Master of none" Credit: © Netflix Redazione Sorrisi







Chi ha amato le prime due stagioni di "Master of none”, bellissima serie del comico Aziz Ansari (in cui recitava anche la nostra Alessandra Mastronardi), rimarrà sorpreso dalla terza, in arrivo il 23 maggio su Netflix.



Al centro dei cinque nuovi episodi, infatti, non c’è più Ansari nel ruolo di Dev, ma Lena Waithe che interpreta la sua migliore amica Denise (e firma con lui tutte le puntate).

Resta lo stesso, invece, il tema della serie, quello delle relazioni sentimentali dei trentenni di oggi, raccontate con ironia e sensibilità. E in particolare, il rapporto tra Denise e la compagna Alicia (Naomi Ackie)