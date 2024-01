“Masters of the Air”, i bombardieri nei cieli sopra l’Europa occupata dai nazisti

Racconta le terribili missioni del 100th Group, soprannominato “the Bloody 100th” per le perdite subite nei cieli sopra l’Europa occupata "Masters of the air" su Apple Tv+ Paolo Paglianti







Si puo' vedere su

La collaborazione tra Tom Hanks e Steven Spielberg per portare i campi di battaglia della Seconda Guerra Mondiale sul grande e piccolo schermo è iniziata ai tempi di “Salvate il Soldato Ryan”, classe 1998. Violento, rude e realistico, il film raccontava lo sbarco in Normandia e i combattimenti nella Francia occupata dai tedeschi, mostrando il volto spietato della guerra, quello delle mitragliatrici che battono le spiagge del D-Day, dei lanciafiamme americani che devastano i bunker tedeschi, dei soldati feriti mortalmente che chiedono una dose di morfina per sopportare gli ultimi istanti di vita.

Dopo “Salvate il Soldato Ryan”, Hanks e Spielberg hanno prodotto “Band of Brothers”, serie tv d’eccellenza focalizzata sui paracadutisti americani, e poi “The Pacific”, spostando il mirino sulla Seconda Guerra Mondiale combattuta contro i giapponesi. Fronti e battaglie diverse, ma stessa guerra e la medesima impronta narrativa, stessa mano nel raccontare non solo l’eroismo, ma anche la disperazione dei soldati Alleati. Dopo una pausa di oltre 10 anni, la coppia Hanks e Spielberg firma una nuova serie sulla Seconda Guerra Mondiale: “Masters of the Air”.

Il trailer di Masters of the Air

In "Masters of the Air" partiamo qualche anno prima rispetto al D-Day e al 6 giugno 1944. Gli Stati Uniti sono appena entrati in guerra e i bombardieri del 100th Bomb Group vengono inviati in Inghilterra per aiutare l’alleato britannico contro i nazisti. Mentre gli inglesi preferivano bombardare con i loro quadrimotore Lancaster nottetempo, sacrificando la precisione per la protezione delle tenebre, i piloti e gli equipaggi dello Zio Sam attaccavano sui loro B-17 di giorno, sfidando alla luce del sole la micidiale antiaerea dei tedeschi e i veloci caccia della Luftwaffe puntualmente inviati per abbatterli.

“Masters of the Air” racconta le terribili missioni del 100th Group, soprannominato “the Bloody 100th” proprio per le perdite subite nei cieli sopra l’Europa occupata. Nei primi due episodi abbiamo visto il prologo della storia, con i protagonisti della serie che si spostano dalla costa Est degli Stati Uniti all’Inghilterra e poi le prime missioni sulla Germania e sulla Norvegia, a caccia di obiettivi militari come le basi dei sottomarini nazisti, gli U-boot. In entrambi gli episodi, ai momenti di vita relativamente tranquilla nella base inglese di Thorpe Abbotts, si alternano missioni a settemila metri d’altezza in cui vediamo gli equipaggi sfidare la morte dopo ogni decollo e a ogni virata. Le scene aeree e i duelli tra bombardieri, che volano rigidamente in formazione per proteggersi l’un l’altro mentre i caccia tedeschi sfrecciano tra di loro tentando di abbatterli dai punti ciechi, sono quelle che funzionano meglio e che raccontano efficacemente quanto fosse disperata e coraggiosa la vita durante la guerra, un monito che dovrebbe farci riflettere su quanto dovremmo evitarla a tutti i costi.

Dietro la macchina da ripresa Cary Joji Fukunaga, già regista della prima, impareggiabile, stagione di “True Detective” e di “No Time to Die”. Tra gli attori, quasi tutti giovanissimi, ci sono Austin Butler (“Elvis”), Callum Turner (i due “Animali Fantastici” spin off di “Harry Potter”), Anthony Boyle (“Tetris”). Presenti anche i due “figli d’arte” Sawyer Spielberg e Raff Law.

“Masters of the Air” è disponibile su AppleTv+ (i primi due episodi, e poi uno nuovo ogni venerdì).