Matilda De Angelis torna su Netflix: «La mia Lidia Poët combatte per tutte le donne»

Storia vera, indagini da procedurale, battaglie politiche e intrecci sentimentali nella Torino di fine '800: nella seconda stagione di "La legge di Lidia Poët", disponibile su Netflix dal 30 ottobre, c'è tutto questo e non solo. Ne abbiamo parlato con Matilda De Angelis, protagonista di questa serie in costume dall'anima pop che racconta la vita della prima donna avvocata d'Italia in versione romanzata.

Che cosa possiamo aspettarci da questa stagione?

«Ha tutte le caratteristiche che secondo me hanno fatto appassionare il pubblico alla prima: diversi casi per ogni puntata, stavolta più elaborati, e ovviamente la questione politica. Nei nuovi episodi andiamo oltre la storia personale di Lidia Poët: ci concentriamo sugli eventi di quegli anni e parliamo di voto alle donne».

Avevamo lasciato Lidia divisa tra due strade: partire per l’America o rimanere a Torino. Com’è rispetto alla prima stagione?

«Ha deciso di restare e continuare a lottare per le donne. Adesso ha una consapevolezza del mondo che la circonda ancora più forte: la sua coscienza di classe è cresciuta e la troviamo più agguerrita. Non combatte più solo per se stessa, ma per tutte».

Potremmo definirla femminista.

«Certamente, anche se è un’etichetta che possiamo affibbiarle noi, mentre lei all’epoca probabilmente non sapeva di esserlo. Ma lo è stata, e la sua non è mai stata una lotta individuale e basta, anche se lottava per farsi riconoscere il titolo di avvocato».

In questa stagione, in effetti, la tua Lidia si batte per far approvare una legge che garantisca pari diritti a uomini e donne.

«La vediamo anche scendere in piazza. Nella prima stagione era più solitaria nella sua battaglia, adesso vediamo una dimensione più collettiva: ci sono altre donne che si battono insieme a lei per ciò che è giusto».

Si parla anche di voto alle donne.

«È il punto focale della stagione. La vera Lidia Poët è morta nel 1949, a 94 anni, e ha assistito al suffragio universale. È commovente per me pensare che sia riuscita a vedere accadere ciò per cui ha lottato tutta la vita».

Invece cosa puoi dirci sul rapporto tra Lidia e Jacopo? In teoria tra loro è finita…

«Non posso fare spoiler, ma quello tra loro due resta il rapporto complesso che era anche nella prima stagione: è un rapporto di amore e odio, e Jacopo resta una persona in grado di far vacillare una come Lidia, che è tanto granitica nelle sue convinzioni. E a Lidia non piace sentirsi vacillare».

C’è un nuovo personaggio: il procuratore Fourneau, interpretato da Gianmarco Saurino. Com’è?

«È un procuratore giovane, e non solo dal punto di vista anagrafico: è progressista, tratta Lidia come sua pari e le facilita le indagini invece di ostacolarle. Il rapporto tra loro sarà un tassello importante della stagione, ma non posso dirvi di più».

Rispetto alla prima stagione, ci sono state differenze nel tuo approccio al personaggio?

«Con meno ansia e senza troppe paranoie, e penso valga anche per Pier Luigi Pasino (Enrico nella serie, ndr) ed Eduardo Scarpetta (Jacopo, ndr): questa volta avevamo chiaro il tono, sapevamo di poterci davvero divertire e anche lasciare andare. Stavolta mi sono sentita libera di osare, di dare a Lidia delle sfumature ancora più estreme. Del resto è una serie in costume, sì, ma molto pop».

La colonna sonora infatti è pazzesca.

«E c’è una piccola sorpresa: in un episodio si sente una canzone scritta da Pier Luigi Pasino e cantata da noi due, i fratelli Poët. Se state attenti, ci sentirete».

Qual è stata la sfida più grande per te questa stagione?

«Lidia è sempre una sfida perché è una serie complessa dal punto di vista produttivo: le riprese durano cinque mesi e giriamo dal lunedì al sabato, e tutto questo per sei soli episodi. La vera sfida quest’anno è stata girarla in estate: non consiglierei a nessuno di indossare quei costumi con 40 gradi, era faticoso persino respirare».

Nel primo episodio della nuova stagione, a un certo punto Lidia dice che essere libera per lei significa poter combattere la sua battaglia. Per te invece cosa significa essere libera?

«Potrei dire che per me la libertà è essere chi voglio e chi sento di essere, è una passeggiata col cane, è poter amare chi vuoi: ma trovo leggermente ipocriti questi discorsi sulla libertà fatti da chi vive nella parte privilegiata del mondo, quando non sappiamo cosa significhi davvero non essere liberi. Quindi semmai dovremmo chiedere alle persone che hanno sperimentato una vera cattività e oppressione; la mia, più che libertà, è privilegio: il privilegio di rilasciare un’intervista, di truccarmi come voglio, di uscire di casa senza rischiare la vita, di parlare di libertà senza sapere cosa significhi non averla».

Sempre a questo proposito, Lidia dice che «non dare conto a nessuno è la più grande libertà». Che ne pensi?

«È una frase con un fondamento anarchico incredibile, ma è anche vero che Lidia lo dice parlando di amore e relazioni: intende dire che non vuole rendere conto a un partner, non vuole concepire la sua vita come vita di coppia. Per il tipo di persona che è e per il lavoro che fa, però, rende conto a tante persone».

E tu?

«A me piace vivere con gli altri, in mezzo alle persone, e penso sia importante accorgersi di chi c’è intorno a te. La tua libertà non deve ledere quella degli altri, e come società dovremmo favorire la libertà collettiva più di quella individuale».