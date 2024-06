“Maxton Hall”: chi sono i personaggi più amati della serie

Già confermata per una seconda stagione, la serie di Prime Video è un successo internazionale, anche in Italia Alessandro Alicandri







Si puo' vedere su

Esistono persone ricche che ritengono che tutto sia acquistabile con una somma di denaro. Anche le persone. Poi c'è Ruby Bell che pur frequentando la scuola più prestigiosa di tutta la Germania non ha alcuna intenzione di scendere a compromessi, custodendo un segreto inconfessabile.

Stiamo parlando di "Maxton Hall", serie di Prime Video appena confermata per una seconda stagione a pochi giorni dal suo lancio. Il motivo è sotto gli occhi di tutti: in 120 paesi è entrata al primo posto delle serie più viste e in 50 nella top 3, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Messico, Brasile, Australia, Canada, Sud Africa e naturalmente Italia, diventando un tema di discussione sui social come TikTok.

Di serie con protagonisti adolescenti all'interno di scuole ricche ce ne sono un mondo, ma in "Maxton Hall" è particolarmente vincente la chimica tra gli attori, la qualità della recitazione e lo spaccato piuttosto commovente tra la superficiale freddezza di chi ha tutto e la meravigliosa intensità di vita che permea invece chi non ha niente. Ruby Bell, intelligentissima studentessa con le credenziali per studiare a Oxford, si ritrova invischiata in un dramma che le stravolgerà la vita. Nel bene e nel male.

Chi sono gli attori e i personaggi di "Maxton Hall"