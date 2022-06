“Mentiras”, le bugie nascondono la verità. Da vedere su Netflix

Si puo' vedere su

Si risveglia da sola nel proprio letto con nausea, confusione e un black-out di quello che potrebbe esserle accaduto. Laura Munar (Ángela Cremonte), insegnante di lettere in un liceo di Maiorca, cerca di ricostruire le ultime ore della sua vita, mettendo insieme i pezzi. C’è un punto fermo: la sera prima era uscita a cena con Xavier Vera (Javier Rey), padre di uno degli studenti del suo liceo, famoso chirurgo con il quale in precedenza c’era stata un’attrazione forte, mai dichiarata.

Laura intuisce di essere stata vittima di uno stupro. Sporge denuncia al commissariato di polizia ma non ha prove per incastrare l’uomo. E così comincia a indagare da sola. Qualche flashback la aiuta: la cena al ristorante, il salotto di casa, il bicchiere di vino rosso e l’attesa del taxi. Ma le bugie a poco a poco lasciano il posto all’amara verità… Tutto questo è “Mentiras” su Netflix, la serie tv spagnola in sei episodi, remake dell’inglese “Liar - L’amore bugiardo”, adattata e diretta da Curro Novallas e co-diretta da Norberto López Amado.