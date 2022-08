“Mercoledì”: il trailer della nuova serie di Tim Burton

Da questo autunno su Netflix la "nuova" Famiglia Addams con Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Gwendoline Christie e Christina Ricci Jenna Ortega in "Mercoledì" Credit: © Netflix Lorenzo Di Palma







Bisognerà attendere l’autunno per vedere “Mercoledì”, l’attesissima nuova serie tv nata dalla mente del visionario regista Tim Burton per Netflix. La serie, un “un giallo con toni investigativi e soprannaturali”, ripercorre gli anni di Mercoledì Addams come studentessa presso la Nevermore Academy, descrivendo i tentativi di controllare i suoi poteri paranormali, di sventare una mostruosa serie di omicidi che terrorizzano la comunità locale e di risolvere il mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima... tutto ciò mentre esplora nuove e complicate relazioni alla Nevermore.

Nel ruolo della protagonista Mercoledì Addams ci sarà Jenna Ortega, mentre a interpretare gli altri membri della famiglia Addams, saranno invece Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams), Luis Guzmán (Gomez Addams) e Isaac Ordonez (Pugsley Addams). Nel cast: Gwendoline Christie (preside Larissa Weems), Jamie McShane (Sheriff Galpin), Percy Hynes White (Xavier Thorpe), Hunter Doohan (Tyler Galpin), Emma Myers (Enid Sinclair), Joy Sunday (Bianca Barclay), Naomi J Ogawa (Yoko Tanaka), Moosa Mostafa (Eugene Ottinger), Georgie Farmer (Ajax Petropolus), Riki Lindhome (la dottoressa Valerie Kinbott) e Christina Ricci (Marilyn Thornhill).