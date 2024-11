“Mercoledì”, anche Lady Gaga presente nella seconda stagione

Si puo' vedere su

L'attesa per i nuovi episodi di "Mercoledì" raggiunge nuovi picchi grazie alla notizia che Lady Gaga si unirà al cast della seconda stagione. Mentre si gode il successo in classifica di "Die with a smile", il suo duetto con Bruno Mars, Lady Gaga ha messo gli occhi sul suo prossimo ruolo da attrice.

Stefani Germanotta (vero nome della cantante) si prepara a recitare nella celebre serie televisiva sulla famiglia Addams. A confermare il casting è il sempre attendibile Variety, che però mette le mani avanti. L'apparizione di Gaga nella seconda stagione sarà un cameo, ovvero un'apparizione speciale che senz'altro entusiasmerà i fan, ma che non si tradurrà in un ruolo più succulento.

Oltre a essere una delle popstar più influenti degli ultimi due decenni, Lady Gaga ha da sempre dimostrato grande interesse verso la recitazione. Il suo debutto avvenne, quando era ancora ragazza, come comparsa in un episodio della terza stagione de "I Soprano". Risale al 2015 il suo approdo ad "American Horror Story", dove ha recitato in "Hotel" e "Roanoke", la quinta e la sesta stagione dell'antologia di Ryan Murphy. Poi il cinema, con Bradley Cooper in "A star is born" (che le è valso l'Oscar per la Migliore canzone originale), "House of Gucci" di Ridley Scott e "Joker: Folie à Deux".

La data di uscita di Mercoledì 2

Quanto bisognerà aspettare ancora per assistere al ritorno di "Mercoledì"? Le riprese dovrebbero essere alle battute finali. L'ultimo ciak è atteso per il 20 novembre. Il debutto della seconda stagione è previsto nel corso del 2025, molto probabilmente verso la fine dell'anno. Nel frattempo Netflix sta pensando a uno spin-off dedicato allo zio Fester, interpretato nella serie da Fred Armisen.

La trama

Sulla trama vige il massimo riserbo ma, secondo quanto trapelato, la storia dovrebbe discostarsi dal triangolo amoroso che ha tenuto banco per la maggior parte della prima stagione e virare più marcatamente verso l'horror. Quel che è certo è che Mercoledì Addams farà ritorno alla Nevermore Academy per un nuovo semestre: i guai non smetteranno di darle il tormento, ma stavolta potrà contare sull'aiuto di nuovi preziosi alleati.

Il cast della seconda stagione di Mercoledì

Dalla prima stagione è confermato il ritorno di Jenna Ortega, anche produttrice della serie, nel ruolo della protagonista Mercoledì Addams. Con lei ci sono Hunter Doohan (Tyler Galpin) ed Emma Myers (Enid Sinclair), ma anche Moosa Mostafa (Eugene Ottinger), Joy Sunday (Bianca Barclay), Luyanda Unati Lewis-Nyawo (la vice-sceriffa Ritchie Santiago), Georgie Farmer (Ajax Petropolus), Jamie McShane (lo sceriffo Galpin) e Victor Dorobantu (Mano). Confidiamo di rivedere anche il resto dei componenti della famiglia Addams ovvero Catherine Zeta-Jones (Morticia), Luis Guzmán (Gomez), Isaac Ordonez (Pugsley) e il sopracitato Armisen. Non rivedremo invece i personaggi di Xavier Thorpe e Yoko Tanaka: i loro interpreti Percy Hynes White e di Naomi J. Ogawa non figurano nel cast della stagione 2.

Al loro debutto nella serie sono invece Steve Buscemi, Billie Piper, Owen Painter e Noah Taylor, mentre tra le guest star figurano Joanna Lumley, Thandiwe Newton, Frances O’Connor, Haley Joel Osment, Heather Matarazzo e la leggenda Christopher Lloyd, lo zio Fester dei film diretti da Barry Sonnenfeld.