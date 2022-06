“Mercoledì”: trama, cast e trailer della serie di Tim Burton sulla famiglia Addams

Entro il 2022 approda su Netflix la nuova serie dedicata a Mercoledì Addams Cecilia Uzzo







La prima immagine sembra all’altezza delle aspettative: del resto, "Mercoledì" è firmata da Tim Burton, maestro di tutto ciò che è gotico. Netflix ha mostrato una prima anticipazione della sua nuova serie ispirata alla famiglia Addams. Come si può intuire anche dal titolo, lo show è incentrato su Mercoledì, uno dei membri della famiglia più dark di sempre, nata dall’immaginazione di Charles Addams negli Anni 40. Non è ancora stata resa nota una data di uscita, ma la serie approderà in streaming entro l'anno.

Il teaser trailer

Nome completo Mercoledì Venerdì Addams, nota anche come Nottola Addams, la ragazza è la figlia maggiore di Gomez e Morticia Addams ed è quindi la sorella di Pugsley. A interpretarla nella serie Netflix è Jenna Ortega, recentemente vista nel film "Scream" (quinto episodio della saga di horror) e nella seconda stagione della serie "You". È ovviamente lei la protagonista del primo teaser rilasciato dalla piattaforma streaming, che mostra la ragazzina nel suo look tipico: trecce scure raccolte con scriminatura centrale, sguardo torvo fisso in camera, abito nero con il colletto bianco… e, come un pappagallo, la fidata Mano su una spalla.

La trama

La serie è un giallo con toni investigativi e soprannaturali che ripercorre gli anni di Mercoledì Addams come studentessa presso la Nevermore Academy, descrivendo i tentativi di controllare i suoi poteri paranormali, di sventare una mostruosa serie di omicidi che terrorizzano la comunità locale e di risolvere il mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima... tutto ciò mentre esplora le nuove e complicate relazioni alla Nevermore.

Il cast

Nel cast della serie "Mercoledì", oltre alla protagonista Jenna Ortega, ci sono Catherine Zeta-Jones e Luis Guzmán rispettivamente nel ruolo di Morticia e Gomez Addams. Ancora, tra i volti noti spiccano Gwendoline Christie e Christina Ricci – che ha interpretato proprio la ragazzina nei due film Anni 90 e che sarà nella serie in un ruolo non ancora rivelato. A completare il cast, anche Hunter Doohan, Jamie McShane, Georgie Farmer, Moosa Mostafa, Emma Myers, Naomi J. Ogawa, Joy Sunday e Percy Hynes White.