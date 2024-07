“Message from mom”, la rinascita di una famiglia alle prese con il dolore

Su Mediaset Infinity una nuova serie tedesca che vi farà commuovere ed emozionare Simona De Gregorio







È una storia tra la commedia e l’agrodolce, quella della miniserie tedesca “Message from mom”, disponibile gratuitamente su Mediaset Infinity.

Tutto ruota intorno alla famiglia May. Mamma Elli (Jessica Ginkel) è deceduta recentemente e, per non abbandonare il marito Tobias e i loro tre figli, ha lasciato numerosi videomessaggi con consigli pratici e utili per la vita di tutti i giorni. In questo modo sostiene i suoi cari con umorismo, amore e gioia di vivere. Che si tratti di auguri di compleanno, suggerimenti per cucinare o parole dolci per i momenti difficili, Elli è sempre lì. Questi video danno conforto a Tobias e ai ragazzi, ma generano anche qualche problema: la costante presenza digitale della madre finisce per interferire nella loro vita che sta ricominciando. Tobias proverà quindi a cercare supporto e aiuto in Katrin, la migliore amica di Elli, e in Nadja, operatrice di una hotline erotica alla quale si è iscritto (ma per errore). La serie affronta così il tema della perdita, mostrando da una parte gli sforzi di tutti per andare avanti e dall’altra i retroscena del passato di una famiglia imperfetta come tante.

Il cast

Jessica Ginkel interpreta Elli May, Golo Euler è il marito Tobias May. I figli Lisa, Lennart e Leon sono interpretati da Mathilda Smidt, Luke Matt Röntgen e Matteo Hilterscheid. Nel cast anche: Claudia Rieschel, Julia Goldberg e Marlene Morreis.