“Messiah”: il trailer della nuova serie thriller di Netflix

In arrivo sulla piattaforma streaming il primo gennaio e diretta dal regista di "V per Vendetta", racconta l'indagine su un misterioso predicatore

03 Dicembre 2019 | 17:28 di Giulia Ausani

Il 2020 inizia con una nuova serie Netflix: si intitola "Messiah", è un thriller geopolitico e sarà disponibile sulla piattaforma streaming a partire dal primo gennaio.

La serie segue le indagini dell'agente CIA Eva Geller (Michelle Monaghan) su un uomo misterioso (Mehdi Dehbi) che sta attirando l’attenzione dei media internazionali per le gesta sensazionali che i suoi seguaci prendono per miracoli. Geller farà di tutto per scoprire se si tratti davvero di una presunta divinità oppure di un pericoloso criminale.

La storia è narrata da diverse prospettive: quella di un ufficiale dell'intelligence israeliana (Tomer Sisley), di un predicatore del Texas (John Ortiz) e sua figlia (Stefania LaVie Owen), di un rifugiato palestinese (Sayyid El Alami) e della giornalista (Jane Adams) che racconta la storia.



La serie è creata da Michael Petroni e diretto da James McTeigue ("V per Vendetta") e Kate Woods ("Rectify").