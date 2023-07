Le migliori 8 serie fantasy da vedere in streaming

La terza stagione dello show con Henry Cavill spopola su Netflix: ecco con quali altri titoli fantastici vivacizzare l'estate Henry Cavill in una scena di "The Witcher" Credit: © Netflix Fiaba Di Martino







La terza stagione di "The Witcher", uno degli show fantasy di punta di Netflix, adattato dall'omonimo videogame a sua volta tratto da un ciclo di romanzi polacco, sarà l'ultima... per Henry Cavill, protagonista negli ardimentosi panni di Geralt di Riva. L'attore sarà rimpiazzato da Liam Hemsworth, ma nel frattempo i fan possono gustarsi le nuove avventure del cacciatore di mostri mutante in viaggio verso terre remote nei nuovi episodi pubblicati il 23 giugno (la seconda tornata è prevista per il 27 luglio).

L'occasione è ghiotta per ripassare le serie televisive che nel corso dell'ultimo decennio hanno ridato linfa vitale al genere fantasy sul piccolo schermo, da fenomeni come "Il trono di spade" a grandi prequel come "Il signore degli anelli: gli anelli del potere". Pronti a viaggiare verso altri mondi? Se la magia e le creature impossibili sono pane per i vostri denti e per la vostra estate, ecco di seguito una selezione delle migliori serie fantasy.

“ Sweet Tooth ” - Netflix

” - Netflix “ Il signore degli Anelli: Gli anelli del potere ” - Prime Video

” - Prime Video “ Il trono di spade ” - Now

” - Now “ Tenebre e ossa ” - Netflix

” - Netflix “ La ruota del tempo ” - Prime Video

” - Prime Video “ The Witcher ” - Netflix

” - Netflix “ Disincanto ” - Prime Video

” - Prime Video “C’era una volta” - Disney+