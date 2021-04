“Mira – Royal detective”: una piccola investigatrice per comprendere l’India

Le vicende dell’astuta Mira (e i casi da risolvere) sbarcano su Disney+ "Myra - Royal detective" Credit: © Disney Monica Agostini







Si puo' vedere su

Arriva sulla piattaforma Disney+ dal 2 aprile la prima serie animata per bambini con protagonista una ragazzina indiana: si tratta di “Mira, Royal Detective” ed è prodotta dalla società californiana Wild Canary Animation.

Siamo nel XIX secolo e Mira è una coraggiosa abitante del regno di Jaipur, che viene incaricata direttamente dalla Regina Shanti di investigare per lei su diversi fatti, dopo aver salvato la vita del Principe Neel. Inizia così a viaggiare in lungo e in largo, cercando di sbrogliare le intricate vicende che si susseguono, aiutando la famiglia reale e anche i comuni cittadini. Al suo fianco Mira ha due manguste, Mikku e Chikku, che le fanno da simpatici assistenti.

In ognuna delle 25 puntate si risolvono misteri ma al contempo si scoprono aspetti della cultura e delle usanze dell’India, tra racconti, musica, danza, cibo e tante curiosità. La seconda stagione è già stata annunciata.