“Mirage”: trama e cast della serie spy

Una spy story ambientata in Medio Oriente: è “Mirage”, in onda su Sky Serie a partire dal 18 agosto alle 21.15 e in streaming su Now. Protagonisti sono Marie-Josée Croze (“Jack Ryan”) e il britannico Clive Standen (“Vikings”). La serie in sei episodi ha come sfondo Abu Dhabi, dove Claire si è trasferita per iniziare una nuova vita con la famiglia.

La trama

Claire, un’esperta di cybersecurity, ha perso il marito Gabriel durante il tragico tsunami del 2004. Il corpo dell’uomo non è mai stato ritrovato. Di ritorno a casa a Parigi, Claire ha scoperto di essere incinta di suo figlio, Zack. 15 anni dopo, Claire ha un nuovo compagno, Lukas, e ha ottenuto il lavoro dei suoi sogni ad Abu Dhabi. È lì che decidono di trasferirsi tutti insieme.

Una sera, in un ristorante, Claire scorge il riflesso del suo ex-marito creduto morto in una finestra. Dal giorno successivo deciderà di cercarlo, troppo forte il desiderio di conoscere la verità sull’accaduto. Mentre il presente e il passato si incontrano e si scontrano, Claire si lancia in una missione delicatissima, fatta di sensi di colpa, ricatti, sabotaggi e inganni, ma anche di momenti elettrizzanti e adrenalinici che le permetteranno di scoprire dei lati di sé ancora inesplorati.

Il cast

Marie-Josée Croze, Clive Standen, Hannes Jaenicke, Thomas Chomel, Shawn Doyle, Maxim Roy, Philippine Leroy-Beaulieu, Grégory Fitoussi, Jeanette Hain