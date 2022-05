“Mister 8”: trama, cast e trailer

Dal 3 maggio approda sulla piattaforma streaming IWonderfull la serie finlandese vincitrice a Canneseries 2021 Cecilia Uzzo







Arriva dalla Finlandia "Mister 8", la serie finlandese che ha vinto a Canneseries 2021 come Miglior serie e che ora approda sulla piattaforma streaming IWonderfull da martedì 3 maggio. Difficile identificare "Mister 8" in una sola definizione, dal momento che la serie mescola elementi di slapstick (sottogenere del cinema comico muto) ad altri da thriller, commedia romantica, temi contemporanei come il poliamore e tanto altro. Ideatore e regista della serie, girata in un raffinato bianco e nero, è infatti il regista finlandese Teemu Nikki, già- autore di opere già di culto come “Il cieco che non voleva vedere Titanic”, “Lovemilla” e “Euthanizer”.

Composta da otto episodi che sviluppano la trama sorpeendente, "Mister 8" approda dal 3 maggio su IWONDERFULL.IT e Prime video Channel, dove verrà pubblicata una puntata a settimana ogni martedì per otto settimane. Ogni puntata sarà accompagnata da un nuovo film della collezione I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection. In occasione del lancio della serie, la prima puntata è disponibile online proprio il 3 maggio gratuitamente e, nella stessa giornata, sarà disponibile online anche la seconda puntata al costo di 2,99 €.

La trama

La vita è bella per Maria. È l'amministratore delegato dell'azienda di famiglia e nella sua vita c'è fin troppo amore. E non c'è da stupirsi, perché Maria ha sette partner, uno diverso per ogni giorno della settimana. Un giorno per caso Maria conosce Juho, appena arrivato in città, e tra i due scatta subito qualcosa, ma, purtroppo, non ci sono otto giorni a settimana.

Il trailer

Il cast

La protagonista Maria Bergholm è interpretata da Krista Kosonen, un'attrice finlandese molto apprezzata dalla critica, apparsa anche nella pellicola internazionale “Blade Runner 2049” di Denis Villeneuve. A dare il volto a Juho Nikkola è invece Pekka Strang, altro attore molto famoso in Finlandia e non solo, premiato come Miglior Protagonista Maschile proprio a Canneseries 2021. Il cast di “Mister 8” si completa con Amir Escandari (Darius), Olli Rahkonen (Tuukka), Chike Ohanwe (Pelle), Elias Westerberg (Terho), Jari Virman (Hermanni), Joonas Saartamo (Vertti), Ville Tihonen (Sepe).

Cos’è IWonderfull

IWonderfull è la piattaforma streaming della casa di distribuzione I Wonder Pictures. Nata nel dicembre 2020, la piattaforma propone il meglio del listino di I Wonder Pictures nei suoi ormai dieci anni di attività. Nel catalogo streaming di IWonderfull sono presenti documentari da Oscar, biopic musicali, commedie francesi, cinema d’autore e alcuni dei grandi successi della Unipol Biografilm Collection (selezione di film che propone ogni anno il meglio della produzione internazionale di cinema documentaristico).