“Modern Love”, la serie tv che esplora l’amore in ogni sua forma

17 Ottobre 2019 | 17:32 di Paola Toia

“Modern love” - un progetto originale targato Amazon Prime Video che vede tra i protagonisti Anne Hathaway - arriva in streaming dal 18 ottobre.



Una serie tv antologica che raccoglie 8 tra le storie (vere) più belle e avvincenti mai pubblicate sul New York Times. “Modern love”, infatti, è il titolo della rubrica che dal 2004 appassiona i lettori del celebre quotidiano della Grande Mela con i suoi saggi apertamente personali, per lo più toccanti, a volte strani ma quasi sempre interessanti, di solito su come due persone si sono incontrate e si sono innamorate, o giù di lì. Alcune storie hanno un lieto fine, altre invece un epilogo triste o pieno di rimpianti.



È stato quindi naturale per Amazon Studios e per il New York Times trasformare quelle storie condensate in poche righe in una serie tv: episodi di mezz'ora, ognuno a se stante, ogni volta con attori diversi.

In attesa di vedere il primo episodio, approfondiamo insieme il cast e la trama di alcune puntate, che vi sapranno appassionare, mostrandovi le mille sfaccettature dell'amore.

Il cast Il cast è stellare. Qualche nome? Anne Hathaway, Tina Fey e Dev Patel, che hanno anche collaborato con gli autori (John Carney e Sharon Horgan) e i numerosi registi degli episodi (insieme a Carney e a Horgan, anche Emmy Rossum e Tom Hall). La vera sfida? Cercare di non scadere nel melenso, ma donare a ogni storia il realismo necessario a renderle perfette per l'immedesimazione.

Maggie e Guzmin L'episodio che vede protagonisti la newyorkese Maggie (Cristin Milioti) e il suo portiere Guzmin (Laurentiu Possa) è una storia all'apparenza semplice, ma sorprendentemente toccante. Lui osserva dall'esterno la vita di Maggie e disapprova le sue scelte romantiche, lei per questo ovviamente non lo sopporta e soprattutto non lo ascolta. Fino a quando una gravidanza a sorpresa non entra in gioco.



Joshua e Julie Joshua (Dev Patel) è un giovane sviluppatore informatico, che viene intervistato a proposito della sua app di appuntamenti online dalla reporter Julie (Catherine Keener). Durante l'intervista le rivela che la sua potenziale storia di vero amore (con una donna interpretata da Caitlin McGee) è appena sfumata. Così, cercando di non soffermarsi troppo a lungo sul dolore, si è concentrato sul perfezionamento dell'app invece di sguazzare nell'autocommiserazione. Colpita dal suo racconto, Julie condivide a sua volta la sua disavventura con un presunto vero amore (interpretato da Andy Garcia) che non ha funzionato come previsto.



Lexi e Jeff L'episodio in cui recita Anne Hathaway è forse uno dei più delicati: qui interpreta Lexi, un'avvocatessa che soffre di disturbo bipolare e mentre cerca di imparare a gestirlo, scopre l'amore, ovvero Jeff (Gary Carr). In quest'episodio, si vedrà un'Hathaway inedita, impegnata in leggiadre scene di danza, che trasmettono in modo efficace la natura maniacale del personaggio di Lexi.

Sarah e Dennis Sarah (Tina Fey) e Dennis (John Slattery) sono una coppia sposata di mezza età, il cui matrimonio sta naufragando. Per salvarlo, decidono di andare in terapia, anche se all'inizio è una tattica che non sembra funzionare. Fino a che il consulente non consiglia loro di trovare un hobby da praticare insieme.



Perché vederla Sono stati proprio gli autori a dichiararlo: l'obiettivo è esplorare l’amore in tutte le sue forme, da quello platonico a quello romantico, passando per quello familiare. Perciò, se siete appassionati di commedie romantiche o anche drammatiche, questa è una serie tv da non perdere.

