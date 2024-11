Mónica Cruz: «I sogni non hanno data di scadenza»

Si puo' vedere su

Ci ha sperato per anni, e alla fine è successo: Mónica Cruz è tornata a vestire i panni di Silvia Jáuregui grazie a “Un paso adelante next”, il nuovo capitolo della serie spagnola che, negli Anni 2000, ha fatto battere i cuori di milioni di telespettatori in tutto il mondo. Ecco che cosa ci ha raccontato. In concomitanza del debutto della serie su Mediaset Infinity nel nostro Paese, Mónica, sorella minore di Penelope, si racconta tra la nostalgia canaglia e le seconde occasioni.

Che cosa c’è di nuovo in “Un paso adelante next”?

«Sono passati due decenni dalla serie originale: i nostri personaggi sono maturati assieme a noi che li interpretiamo. Ho la fortuna di interpretare lo stesso personaggio con 20 anni di esperienza in più. Oggi sono anche mamma (di Antonella, 11, ndr), quindi porto con me un lato inedito, anche se sono sempre la stessa da quando ho iniziato a ballare».

Che cosa l'ha spinta a dire di sì a questo progetto?

«Era una cosa che aspettavo da due decenni. Pensavo che questo revival si sarebbe concretizzato molto prima e a un certo punto temevo che non se ne sarebbe più fatto niente. Poi, fortunatamente, gli astri si sono allineati. Come vedrete, Silvia non è rimasta cristallizzata nel tempo, ma è cambiata molto. Con questa serie ho provato l'emozione di chiudere il cerchio di “UPA”, una fase molto importante nella mia vita».

Ha avvertito una responsabilità nel tornare Silvia?

«Chi fa questo mestiere non può fare a meno di avvertire un certo senso di responsabilità nei confronti dei ruoli che interpreta, specialmente quando si tratta di una serie come “UPA” che ha avuto tanto successo, sia in Spagna che in Italia e in molti altri Paesi. Capisco che il pubblico si aspettasse di rivedere gli stessi personaggi, ma bisogna essere realistici».

Ci può spiegare meglio cosa intende?

«Non sarebbe stato credibile, ignorare i vent'anni che sono trascorsi dalla fine della serie a oggi. Per questa ragione abbiamo voluto celebrare l'eredità di questi personaggi, raccontando il percorso che da giovani ambiziosi li portati a diventare persone adulte e più mature. Questo è quello che interessa al pubblico: scoprire cosa è successo nelle nostre vite da quando ci hanno visti l'ultima volta».

Nella nuova serie, Silvia è diventata mentore.

«Si tratta di un altro grande dono di questa serie. Assistiamo al passaggio di testimone tra Carmen Arranz, il personaggio interpretato dalla mitica Lola Herrera, e Silvia, l'unica a essere rimasta a lottare con lei perché la scuola andasse avanti. Entrambe credono nella danza a partire dall'insegnamento ed è per questo che Carmen designa Silvia come sua erede».

Che rapporto ha Mónica con i suoi insegnanti?

«Come Silvia, anche io sono uscita dalla mia zona di sicurezza, ho viaggiato, lavorato con tante compagnie diverse... Ma l'apprendimento continuo è qualcosa di imprescindibile per un'artista. Ho sempre avuto molto rispetto per i miei mentori, ammiro tanto i miei insegnanti. Li ho raccontati attraverso la nuova fase che sta vivendo il mio personaggio nella serie».

“UPA” ha avuto un grande successo in Italia, qual è il suo rapporto con il nostro Paese?

«Il mio rapporto con l'Italia risale a molti anni fa ed è un legame che non mi tradisce mai. Il vostro è un Paese che amo e che visito ogni volta che posso, ho avuto molte opportunità di girarlo e di conoscerlo. Ricordo le mie tournée con Joaquín Cortés: abbiamo girato l'Italia per due mesi, stavamo in autobus su e giù tutto il giorno, ho frequentato i migliori teatri d'Italia e i migliori palcoscenici. Amo l'Italia, amo il cibon e so che “Un paso adelante” ha avuto molto successo da voi. Il pubblico italiano mi fa sempre sentire a casa».

“UPA Next” è la prova che non è mai troppo tardi per realizzare i propri sogni. È felice che questa sia l'eredità della sua serie?

«Indipendentemente da ciò che si vuole fare nella vita, è fondamentale inseguire i propri sogni, ascoltare se stessi. Chiaramente, nulla è regalato nella vita: bisogna essere disposti a lavorare sodo e rimanere umili. Questo non vale solo nel mondo della danza, ma nel nostro ambito ha un valore particolare, perché ci sono sempre dei miglioramenti da apportare alla propria tecnica. Disciplina e costanza sono la chiave per investire in noi stessi».

“UPA” è più popolare oggi di quanto non lo fosse vent'anni fa, quando andò in onda per la prima volta: qual è il segreto della sua longevità?

«La nostra serie esorta il pubblico a mettercela tutta per realizzare le proprie ambizioni: i sogni non hanno una data di scadenza. Credo che sia questo l'importante, non volersi mai arrendere anche se si attraversano momenti difficili. Non bisogna mai perdere lo spirito di uno studente: dobbiamo continuare a prepararci, a prescindere dall'età e dai traguardi raggiunti. Questo è anche il segreto per non annoiarsi mai».