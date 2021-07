“Monsters & co. La serie – Lavori in corso!”: risate…mostruose

Su Disney+ arriva il cartoon sequel del capolavoro della Pixar "Monsters & co. La serie - Lavori in corso!" Credit: © Disney+ Matteo Valsecchi







Il primo film di "Monsters & Co." è ancora oggi considerato come uno dei titoli più azzeccati della storia della Pixar (allora, nel 2001, non era ancora sotto l’ala della Disney). E se nel 2013 ne era uscito uno spassoso prequel, dal 7 luglio arriva la serie ambientata sei mesi dopo l’originale. “Monsters & Co. La serie - Lavori in corso!”, questo il titolo, conterà su un totale di 10 episodi, rilasciati sulla piattaforma ogni mercoledì.

La storia è ancora ambientata nella città di Monstropolis, dopo che Mike e Sulley (i due mostri protagonisti del primo film) hanno scoperto che le risate dei bambini producono molta più energia rispetto al pianto. Questa è l’energia che consente di alimentare tutte le attività della città. Al centro della trama, questa volta, non troviamo più Mike e Sulley (che pur vedremo), bensì Tylor Tuskmon. Anche lui si è laureato a pieni voti alla Monsters University, come i suoi illustri predecessori, e sogna di intraprendere una grande carriera come Spaventatore. Tuttavia, una volta arrivato nell’azienda Monsters & Co. si rende conto che il lavoro è ben diverso da quello che immaginava. Così viene temporaneamente assegnato al “Monsters, Inc. Facilities Team” per lavorare insieme con uno strampalato gruppo di meccanici. In attesa che arrivi il suo momento. Ovviamente non gliene andrà nemmeno una giusta e dovrà in qualche modo accettare questa nuova dimensione.