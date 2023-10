“Monterossi”, Fabrizio Bentivoglio torna a indagare a Milano

A novembre torniamo nella Milano thriller nata dalla penna di Alessandro Robecchi Redazione Sorrisi







Si puo' vedere su

Carlo Monterossi si prepara a tornare, sempre interpretato da Fabrizio Bentivoglio, per la seconda stagione della serie tratta dai romanzi di Alessandro Robecchi. Le nuove puntate sono incentrate su "Torto marcio", edito da Sellerio Editore, e saranno disponibili su Prime Video a partire dal 10 novembre. Diretta da Roan Johnson, "Monterossi" è prodotta da Palomar in collaborazione con Amazon

La trama

Una scia di omicidi inspiegabili, collegati da uno strano rituale, che gettano Milano nel panico. Tre ragazzi che incrociano i loro destini in quella kasbah proletaria e multietnica che è piazza Selinunte. Due killer che per sbarcare il lunario sono costretti ad andare a Reggio Calabria in cerca di un assassino che non si trova. E al centro di tutto Carlo Monterossi, in fuga da Crazy Love e in cerca di un po’ di giustizia.

Il cast