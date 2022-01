“Monterossi”: trama, cast e personaggi

«Il noir è diventato, soprattutto in Europa dove si sta prendendo delle belle rivincite, una sorta di romanzo sociale. In una buona storia, anche crime, si ride, si piange… come nella vita. Una buona storia per me deve assomigliare almeno un po’ alla vita vera, non deve esserne una caricatura» ha detto Robecchi in conferenza stampa parlando dell’adattamento dei suoi romanzi.

«Non abbiamo mai pensato a un confronto con le grandi serie americane ed europee crime scrivendo questa storia perché i romanzi, e dunque la serie, avevano già qualcosa di unico e incomparabile. Non mi viene in mente una serie di genere a cui potrebbe assomigliare» ha aggiunto il regista Roan Johnson parlando del mix tra commedia e crime che in “Monterossi” si fondono in un personaggio e in una trama inediti.

“Monterossi” parte dal genere crime, da una storia d’indagine, per raccontare il percorso che il suo protagonista fa all’interno della propria vita, dei luoghi che abita e delle persone che lo circondano. Un viaggio alla scoperta di sé che, un caso del destino e un incontro mancato con la morte, lo portano dove non avrebbe mai immaginato di spingersi.