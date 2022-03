“Moon Knight”: ecco l’eroe dalle mille identità

Prosegue su Disney+ la grande saga dell’universo Marvel con un personaggio complesso interpretato da Oscar Isaac "Moon Knight" Credit: © Disney+ Redazione Sorrisi







Si puo' vedere su

Da “WandaVision” a “Hawkeye” passando per “Loki”, Disney+ nell’ultimo anno ha ampliato l’universo Marvel (lo stesso, per capirci, dei film sugli “Avengers”) con tante storie che hanno fatto leva, di volta in volta, sugli aspetti più avventurosi, ironici, fantasiosi o cupi di un mondo ancora pieno di personaggi e luoghi da esplorare.

Dal 30 marzo l’avventura continuerà con “Moon Knight”, miniserie in sei episodi ispirata a un personaggio che gli amanti dei fumetti conoscono bene: è apparso per la prima volta sulle tavole Marvel nel 1975 (in Italia all’inizio veniva chiamato Lunar).

Moon Knight è un personaggio complesso e adulto che soffre di un disturbo dissociativo dell’identità: in soldoni, ha molte personalità che lottano per prendere il sopravvento. Una di queste è Marc Spector, un mercenario americano senza scrupoli. Ma poi c’è anche Steven Grant, un semplice commesso inglese dai modi gentili.

E, come se non bastasse, è anche “posseduto” da una divinità egizia chiamata Khonshu. A interpretarlo c’è uno degli attori più richiesti del momento, Oscar Isaac (è il Poe Dameron di “Star Wars” e il Duca Leto di “Dune”, per citare solo due ruoli recenti), che per l’occasione si è divertito a sfoggiare accenti e stili recitativi differenti per ogni personalità (per questo vi consigliamo di godervelo in lingua originale con sottotitoli). Come ogni supereroe che si rispetti, anche Moon Knight ha un “cattivo” a cui tener testa. La nemesi di turno si chiama Arthur Harrow ed è un guru religioso devoto a un’altra antica divinità, Ammit. Gli dà volto un grande attore come Ethan Hawke. Per questi motivi, “Moon Knight” è una miniserie molto attesa da tutti i fan della Marvel. Ma è probabile che riuscirà persino a stupirli.